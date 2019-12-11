Türkiye’den dünya çocuklarına armağan

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın ardından dünya çocuklarına yeni bir gün daha armağan etmeye hazırlanıyor. 2012'de İstanbul'da başlatılan "21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü"nün dünya çapında kutlanılması için çalışma başlatıldı. 2020'den itibaren uluslararası platforma taşınarak UNESCO çerçevesinde kutlanması hedeflenen Dünya Roman Kahramanları Günü 1 hafta sürecek etkinliklerle festival havasında gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Maltepe Üniversitesi'yle ortak düzenlediği proje kapsamında 1 hafta boyunca öğrenci ve öğretmenlerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, dünya edebiyatı bağlamında hayat boyu sürecek bilimsel merak ve öğrenme isteğinin oluşturulması, konferanslar, imza günleri ve öğrencilerin roman yazarlarıyla buluşturulması hedefleniyor.Dünyada ilk kez, Dünya Roman Kahramanları Günü 21 Aralık 2012'de İstanbul'da ilan edildi. Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde ilan edilen "21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü" o günden bu güne Türkiye genelinde çeşitli kurum ve kuruluşlarda kutlanıyordu. 2013'te Ankara, Zonguldak ve Trabzon'da kutlanan 21 Aralık Roman Kahramanları Günü 2014'te yine başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın farklı kentlerinde benzer etkinliklerle kutlandı. En son geçen yıl İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolvadin Sosyal Bilimler Liseleri öncülüğünde yaygınlaşan etkinlikler geniş kitlelere ve özellikle ortaöğretim öğrencilerine kadar ulaştı.Etkinliklere ilgili yoğun olunca aynı günün tüm Türkiye'de yaygın olarak kutlanması için "21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü Etkinlikleri" adı altında 16-21 Aralık 2019 tarihlerinde 81 ilde edebiyat ve sanat etkinlikleri düzenlenmesine yönelik çalışmaların yapılması için MEB harekete geçti. Türkiye genelindeki ortaöğretim kurumlarında ise bu yıl ilki düzenlenecek olan "21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü"nün "Hepimiz bir roman kahramanıyız" sloganıyla 16-21 Aralık 2019 tarihleri arasında 81 ilde kutlanacak.