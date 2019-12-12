AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte? 2019 Anadolu Üniversite Açık öğretim AÖF sınav tarihleri ve giriş yerleri

Açık öğretim vizeleri için binlerce öğrenci internet üzerinden araştırmalara başladı. AÖF sınavları ne zaman sorusu özellikle günler kala binlerce öğrencinin araştırma konusu haline geldi. Geçtiğimiz gün açıklanan giriş belgesi ile vatandaşlar vizelere hangi okullarda gireceklerini öğrenmişti. Belirli sebeplerden dolayı örgün eğitim yerine açıktan üniversite diploması almak isteyen kişiler için bu haberimizi hazırladık. Peki, AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav tarihleri haberimizde…

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi içerisinde ilk ara sınavlar 14-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. AÖF güz dönemi sonu sınavları ise 18-19 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

AÖF'DEN KAÇ YILDA MEZUN OLMAK GEREKİR?

Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan program süresi; 2 yıllık önlisans programları için 4 yarıyıl, 4 yıllık lisans programları için 8 yarıyıldır. Azami süreler ise öğrencinin kayıt yaptırdığı dönemden başlamak üzere önlisans programları için 8 yarıyıl, lisans programları için 14 yarıyıldır. Öğrenci, azami süreler boyunca öğrencilik haklarından yararlanır. Öğrenci, kayıt yenilemediği dönemlerde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler, azami eğitim-öğretim süresinden sayılır.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ



AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

SINAVA GİRERKEN BU BELGELERE DİKKAT

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.