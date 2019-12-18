Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika Doğa Koleji açıklaması! Doğa Koleji'nde son durum ne?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 80 bin öğrencisi olan ve öğretmenlerin 4 aydır maaş alamadığı Doğa Koleji hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Satış ve devir sürecini çok yakından takip ettiklerini aktaran Bakan Selçuk, ekonomik tablonun büyüklüğünün sürecin uzamasına yol açtığını dile getirdi. 'Doğa Koleji'nde son durum ne?' sorusuna da açıklık getiren Ziya Selçuk, ''Taraflarla temas halindeyiz. Çok yakın bir süre içinde satışla ilgili bir çözümün ortaya çıkması için gereken tedbirleri alıyoruz. Kamu kaynaklarıyla bir çözüm planımız olmadığını söylemek isterim'' dedi.

Bakan Selçuk'un son dakika Doğa Koleji açıklamasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

- Süreci hassasiyetle değerlendiriyoruz. Özel okul temsilcileriyle de toplantılar yapıyoruz.

- MEB'in görevi kurum açma şartının kaybolması durumunda faaliyeti sonlandırıp öğrencileri başka okullara kaydetmektir.

- Satış sürecini, devir sürecini çok yakından takip ediyoruz.

- Ekonomik tablonun büyüklüğü bu sürecin uzamasına yol açıyor.

- Taraflarla temas halindeyiz. Çok yakın bir süre içinde satışla ilgili bir çözümün ortaya çıkması için gereken tedbirleri alıyoruz.

- Temennimiz satış sürecinin olumlu bir yönde gerçekleşmesi.

- Kamu kaynaklarıyla bir çözüm planımız olmadığını söylemek isterim.

- Bizim meselemiz çocuklar. Onlar için bu meseleyle çok ayrı bir şekilde ilgileniyoruz.

- Çocukları bu meselenin içine katmaya gayret edilmesinin çok doğru olmadığını düşünüyoruz.

- Çok kısa süre içinde bu satış ve devirle ilgili olumlu haberlerin gelmesini temenni ediyoruz.

- Bunun olmaması halinde ilgili tüm bireyle şundan emin olsunlar tüm tedbiri almak hazırlığı yapmak konusunda planlamalarımızın hazır olduğunu söylemek isterim.

DOĞA KOLEJİ'Nİ İTÜ VAKFI MI ALACAK?

Bakan Selçuk, Doğa Koleji'ni İTÜ vakfının alacağı iddiasıyla ilgili olarak da sorulan sorulara da ''Siz o bilgiyi nereden aldıysanız oradan teyit etmeye çalışın. Biz şu anda bu tür bir açıklama yapmak durumunda değiliz'' yanıtını verdi.

DOĞA KOLEJİ'NDE NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 80 bin öğrencisi bulunan Doğa Koleji'nde eylül ayından bu yana maaş krizi yaşanıyor.

Maaşlarını alamayan öğretmenler Türkiye'nin farklı illerinde derslere girmeme, iş bırakma gibi çeşitli eylemler düzenledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bugün çocukları Doğa Koleji'nde okuyan velileri temsilen gelen grubu kabulünün ardından bir açıklama yapacağını söylemişti.

Milli Eğitim Bakanlığı da, 7 Aralık'ta maaş krizine ilişkin soruşturma başlatmıştı.