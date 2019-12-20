15 tatil ne zaman, hangi tarihte? Sömestr 15 tatil tarihi için geri sayıma başlandı! MEB tarihi verdi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde uygulanan 15 tatil ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Yeni düzenleme ile 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenciler döneme iki kez fazladan ara vereceği bildirilmişti. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin geri sayıma başladığı sömestr için MEB tarih verdi! Peki, öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya devam eden sömestr 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? Yarıyıl, sömestr, 15 tatil ne zaman, hangi tarihte sorusunun cevabı ve tüm detaylar haberimizde…

15 TATİL NE ZAMAN? MEB YARIYIL TATİLİ İÇİN TARİH VERDİ!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019-2020 eğitim öğretim yılına ait takvimde dönem içerisinde verilecek olan ara tatillerin tarihlerini de öğrencilerle paylaştı. Haberimizin devamından 15 tatil ne zaman sorusunun cevabına ve geri sayım sayacına ulaşabilirsiniz...