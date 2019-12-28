ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? 2019 ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF final sınavları 28-29 Aralık tarihlerinde yapılacak. Ülkemizin birçok yerinde yapılacak olan sınav için heyecan dorukta. Öğrenciler sınav giriş belgelerini OBS otomasyon sisteminden temin edebilecekler. Bu doğrultuda; ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgula!

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2019-2020 ATA AÖF Güz Yarıyıl Sonu Sınavı (FİNAL Sınavı) sonuçları için heyecan dorukta. İki oturum halinde 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavlar, binlerce adayın katılımı ile düzenlenecek. Alanlarıyla ilgili girecekleri sınavın ardından alacakları puanı merak eden öğrenciler, Atatürk Üniversitesinin sisteminden sonuçlarını öğrenebilecek. 2019-2020 ATA AÖF Güz Yarıyıl Sonu Sınavı (FİNAL Sınavı)'nın ardından adaylar sınav sonuçlarını beklemeye başlayacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

SINAVDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Adı geçen düzenlemede:

"Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi" hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

SINAVA GİRERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Aşağıda belirtilen belgeler "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi" yerine kullanılabilir:

-T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesi,

-Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,

-Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,

-Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,

-Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,

-Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde "9 ile başlayan" Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,

-T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı "Geçici Kimlik Belgesi".

Not: ATA-AÖF kimlik kartı olmayan öğrenciler yukarıda "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi" yerine sayılan kimlik belgelerinden herhangi biriyle sınava girebilirler.