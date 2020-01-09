Özel eğitimde sevindiren gelişme

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Bakanlığının özel eğitim öğrencilerinin meslek okullarına erişimini kolaylaştırmak için koyduğu 81 ilde özel eğitim meslek okulu hedefinin gerçekleştiği bildirildi. Geçen yıl 71 ilde bulunan 151 özel eğitim meslek okulunda 12 bin 620 öğrenci öğrenim görürken, bu yılın ilk ayında kalan 10 ilde açılan meslek okullarıyla sayı 161'e çıkarıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Mesleki ve teknik eğitimde sektörlerle kurduğumuz güçlü iş birlikleri gibi özel eğitim meslek okulları ile ilgili de sektörlerle güçlü iş birlikleri kuracağız" dedi. Özel eğitim meslek okulu öğrencilerinin istihdamına ilişkin projelerin de olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Bakanlık olarak öğrencilerimizin staj yapabilmelerine ve mezun olduklarında istihdama katılımlarının artırılmasına yönelik çalışmaları da yürütüyoruz" müjdesini verdi.MEB görme veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan özel eğitim öğrencilerine mesleki eğitim hizmeti sunmak amacıyla açtığı özel eğitim meslek okullarını 2019 yılında tüm illerde yaygınlaştırma kararı almıştı.