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sınav yerleri açıklandı! 2020 Fakültesi sorgula!

Fakültesi sınav giriş yerleri adaylar tarafından merak ediliyor. Belirtilen takvime göre; güz dönemi finalleri 18-19 Ocak tarihlerinde yapılacak. Sınava sayılı günler kala adaylar arama motorlarında " sınav giriş yerleri açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyordu. Sınava kadar öğrenciler hazırlıklarına devam ederken öte yandan konu ile alakalı sorgulamalar da hız kesmeden devam ediyor. Binlerce kişinin gireceği 2020 yayımlandı! Haberimizin detaylarından AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 09:31
AÖF sınav yerleri açıklandı! 2020 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav giriş belgesi sorgula!

Binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF sınav giriş belgesi araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Adaylar sınava nerede girecekleri bilgisini öğrenmek için gözlerini kurumun resmi sitesine çevirmiş durumda. 18-19 Ocak tarihlerinde yapılacak olan Açıköğretim Fakültesi sınavlarına az bir zaman kaldı. Bu bağlamda merakla beklenen AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı!

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

2020 AÖF sınav giriş belgesi binlerce aday tarafından merak ediliyor. Merakla beklenen sınav yerleri açıklandı!

İşte detaylar!

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AÖF sınav yerleri açıklandı! 2020 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav giriş belgesi sorgula!
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