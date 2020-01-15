AÖF sınav yerleri açıklandı! 2020 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav giriş belgesi sorgula!

Binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF sınav giriş belgesi araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Adaylar sınava nerede girecekleri bilgisini öğrenmek için gözlerini kurumun resmi sitesine çevirmiş durumda. 18-19 Ocak tarihlerinde yapılacak olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarına az bir zaman kaldı. Bu bağlamda merakla beklenen AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı!

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

2020 AÖF sınav giriş belgesi binlerce aday tarafından merak ediliyor. Merakla beklenen AÖF sınav yerleri açıklandı!

İşte detaylar!