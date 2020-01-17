Yarıyıl tatili başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk yarısı bugün tamamlanıyor. Milyonlarca öğrenci bugün karne heyecanı yaşayacak. Öğrenciler, 31 Ocak'a kadar tatil yapacak. Sömestr tatilinin öğrencilerin biraz dinlenmesi hem de eksikliklerini tamamlanması için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen uzmanlar bu dönemi en verimli şeklide değerlendirmek için velilere büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi. Son yıllarda kendini hayatın merkezinde hisseden çocuk ve çocuğunu anlamaya odaklanan bir ebeveyn profili oluştuğunu ve iletişim problemleri olduğunu söyleyen Bilfen Anaokulları Koordinatörü Uzman Psikolog Hande Kızılöz Uluca, aile içi çatışmaya neden olma noktasına gelen 'tablet' alışkanlığının bir kenara bırakılarak doğru iletişim için ailelere "birlikte vakit geçirilmesi gerektiği" tavsiyesinde bulundu.