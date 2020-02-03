Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde 15 tatil uzatıldı mı?

Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından alınan hasarlar nedeniyle 15 tatilin süresinin bu illerimizde uzatıldığı duyuruldu. Bugün itibariyle başlayan ikinci dönemde milyonlarca öğrenci okul sıralarındaki yerini aldı. Deprem bölgesinde ise halen yaşanan afetin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bunun üzerine ise vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarına başladı. Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Elazığ ve Malatya'da 15 tatil uzatıldı mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

ELAZIĞ VE MALATYA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 15 TATİL UZATILDI!

Yaşanan afetin sonrasında ciddi hasarlar oluşan iki ilimizde 15 tatilin uzatıldığı bildirildi. Bunun üzerine ise vatandaşlar araştırmalara başladı. Haberimizin devamından Elazığ ve Malatya'da okulların ne zaman açılacağı sorusunun cevabına ulaşabişirisiniz...

İşte detaylar...