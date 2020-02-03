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ve 'da okullar ne zaman açılacak? bölgesinde uzatıldı mı?

ve 'da okullar ne zaman açılacak sorusu bugün itibariyle araştırılmaya başlandı. Sömestr tatili içerisinde yaşanan Elazığ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin ardından birçok ilimiz ciddi hasarlar almıştı. Halen bu afetin yaraları sarılmaya çalışılırken normal şartlarda bugün itibariyle başlayan 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, depremden hasar alan bazı illerimizde ise ertelenmek mecburiyetinde kalındı. Bunun üzerine ise vatandaşlar Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak? bölgesinde ne zaman sona erecek? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 3.2.2020 10:57 ABONE OL
Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde 15 tatil uzatıldı mı?

ve 'da yaşanan depremin ardından alınan hasarlar nedeniyle 15 tatilin süresinin bu illerimizde uzatıldığı duyuruldu. Bugün itibariyle başlayan ikinci dönemde milyonlarca öğrenci okul sıralarındaki yerini aldı. bölgesinde ise halen yaşanan afetin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bunun üzerine ise vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarına başladı. Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Elazığ ve Malatya'da uzatıldı mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

ELAZIĞ VE MALATYA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 15 TATİL UZATILDI!

Yaşanan afetin sonrasında ciddi hasarlar oluşan iki ilimizde 15 tatilin uzatıldığı bildirildi. Bunun üzerine ise vatandaşlar araştırmalara başladı. Haberimizin devamından Elazığ ve Malatya'da okulların ne zaman açılacağı sorusunun cevabına ulaşabişirisiniz...

İşte detaylar...

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Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde 15 tatil uzatıldı mı?
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