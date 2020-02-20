İnsana dokunan robot takımı

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

Ankara'dakı liselerden toplam 16 öğrencinin "Robotum. net" çatısı altında kurduğu Albatros Robot Takımı teknolojide dünya başarılarına imza atmanın yanı sıra önemli sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçiriyor. Takım geçen yıl Çin'de düzenlenen uluslararası robot yarışmasında dünya 3'üncüsü oldu. 2019 İstanbul Teknofest en yüksek tasarım puanını alarak üniversiteleri bile geride bıraktı. Ancak onların başarıları yalnızca teknolojiyle sınırlı değil. Dünyadaki diğer robot takımlarıyla ortak yürüttükleri STEM eğitimi projesi ile çeşitli okullarda robotik kodlama eğitimi veriyorlar. Evsizlere yemek dağıtıyorlar. Huzurevi'ndeki yaşlılara düzenli ziyaretlerde bulunuyorlar. Sokak hayvanlarını besliyorlar. Albatros 9 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek First Robotics Competition (FRC) uluslararası robot yarışmasında da Türkiye'yi temsil eden takımlardan olacak.