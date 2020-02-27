İkili eğitime geçilmeyecek

2012-2013 eğitim öğretim yılında başlayan 4+4+4 sistemi kapsamında 66 aylıkken de okula başlayanlar gelecek yıl liseli olacak. Dolayısıyla 2020'de liseli olacak öğrenci sayısı 600 bin artacak. Türkiye genelinde bir yığılma olmayacak. Ancak İstanbul'un bazı ilçeleri ile Urfa, Elazığ ve Kilis'teki okullarda kapasiteyle ilgili sorunlar olduğu öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) herhangi bir infial yaşanmaması için çalışmalarını tamamlamak üzere. Tüm lise türlerinde sınıf kontenjanları daha önceden belirlenen en üst sayıya çekildi. Örneğin bir 9'uncu sınıfın 30 ila 34 arasında olan kontenjanı 34 oldu.



GENİŞ MÜDÜR ODALARI SINIF OLACAK

Atıl olarak değerlendirilen atölyeler, geniş yönetici odaları sınıfa dönüştürüldü. İnşaatı devam eden liseler de haziran ve temmuz aylarında açılacak. Ayrıca sınavsız yerleştirmeler için her kayıt bölgesinde hangi lise türüne ihtiyaç varsa varolan okulların o lise türüne dönüştürülmesi ya da birleştirilmesi de gündemde. Örneğin bir ilçede kapasite olarak Anadolu lisesine ihtiyaç varsa meslek ya da güzel sanatlar lisesi ya da imam hatipler Anadolu lisesine dönüştürülebilecek. Yapılan düzenlemeler sonucunda ikili eğitime geçilmesine gerek kalmayacak.







LGS İÇİN KONTENJAN ARTTI

Öte yandan Liselere Giriş Sınavı'yla (LGS) öğrenci alacak liselerin de kontenjanları bu yıl liseye başlayacak öğrenci sayısının yüzde 10'u kadar olacak. Yani sınavlı liselerin kontenjanı da artmış olacak. Geçen yıl 139 bin 600 olan kontenjanların bu yıl 170 bin ila 180 bin arasında olması bekleniyor. Ancak bu kontenjan artışının hangi lise türünde ne kadar olacağı henüz netleşmedi.



SOSYAL VE EKONOMİK MALİYET YOK

SABAH'a konuşan MEB yetkilileri şu aşamada ikili eğitime geçilmesine gerek kalmadığını belirterek "Ancak ekstra bir durum olması halinde B planımızı da oluşturuduk. Özellikle İstanbul'da lokasyon olarak ulaşıma en uygun bazı Anadolu ve meslek liselerinde ikili öğretim yapabilecek şekilde tedbirlerimizi aldık. Ancak buna gerek kalacağını sanmıyoruz" dedi. Bu artışın sadece bu yıl olacağını hatırladan yetkililer "Önümüzdeki yıl liseye geçen öğrenci sayısı normale dönecek. Bu yılki özel durumu herhangi bir ekonomik ya da sosyal maliyeti olmayacak" diye konuştu.

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