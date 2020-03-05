ÖSYM Başkanı’ndan YKS önerileri

2.5 milyona yakın adayın katılması beklenilen ve 20-21 Haziran tarihlerinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3.5 aydan kısa bir süre kaldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün milyonlarca öğrencinin üniversiteli olmak için yarışacağı YKS'yle ilgili merak edilenleri SABAH'a anlattı. Son 2 yıldır uygulanan YKS'de ezbere dayalı sorular yerine öğrencilerin analiz ve muhakeme yeteneğini ölçen soruların geldiğini hatırlatan Aygün "Yükseköğretim Kurulu, TYT için yeni bir yaklaşım geliştirdi ve önemli bir dönüşüm sağladı. Türkçe ve matematik testlerinde bilgiyi ezbere dayalı bir çerçeveden çıkarıp muhakeme, anlama, yorumlayabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme ve çıkarımda bulunabilme evresine taşıdı. Sorulardaki bu dönüşüm hem eğitimciler ve uzmanlar hem de öğrenciler tarafından olumlu karşılandı. Bu sene de bu soruları aynı yaklaşımla hazırlamaktayız" dedi. Aygün adaylara kitap okuması gerektiğini tavsiye etti. Aygün YKS'yle ilgili merak edilen soruları şöyle yanıtladı:Yeni nesil sorularda daha çok okuduğunu anlama ve muhakeme etme yeteneği ön plana çıkıyor. Bu noktada öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı önem kazanıyor. Çok çalışmak her zaman verimli çalışmak anlamına gelmiyor. Verimli çalışabilecekleri içerisinde dinlenme zamanları da bulunan bir program yapsınlar ve bu program doğrultusunda çalışsınlar.Sorular hazırlanırken ortalama kelime sayıları göz önünde bulunduruluyor. Yani bu sene paragraflar uzun geçen sene kısa gibi bir durum aslında sınavın bütününe bakıldığında gözükmüyor. Bazı tür sorular kendi içerisinde farklılık gösterebilmekle birlikte aslında sınavın bütününe bakılmasının doğru olacağı kanaatindeyim.Öğrenciyken belki de hepimizin söylediği bir cümleydi "bu bilgiler gerçek hayatta ne işimize yarayacak? " Muhakeme, anlama, yorumlayabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme demek gerçek hayatla bağlantı kuran ve hayatın içinden sorular demek. Böylelikle adaylar sorularla zihinsel yakınlık kurarak çözüme varıyorlar.YKS sistemi 2 yıldır başarıyla uygulanıyor. Bu yıl 3'üncü kez uygulanacak. Önceki yıllarda olduğu gibi üç oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayıları ve sınav süresinde bir değişiklik yok. İlk oturumda Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturumda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturumda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır. Sınav sisteminde değişiklik yapma yetkisi Yükseköğretim Kurulun'nda olup bu yıl için herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.Geçen yıl yaptığımız düzenlemeler adayların sınav konforunu ve sınava ulaşımının rahatlığını arttıracak düzenlemelerdi. Sahadan bu anlamda olumlu dönüşler aldık. Şu an için bu dönüşümden memnunuz ve bir değişiklik yapmadık. Bu düzenlemeleri yaparken, sınav güvenliğini etkilemeyecek iyileştirmeler olmasına dikkat ettik.Adaylardan gelen taleplerideğerlendiriyor ve çift yönlüiletişim modeliyle adaylarımızlailetişim halinde bulunuyoruz.Adaylarımızın başvurularınıve sınav sonuçlarını bildirimlerletakip edebileceği ÖSYM Mobil Adayİşlemleri Sistemi (ÖSYM Mobil AİS)uygulamamızı kullanıma sunduk.Değerlendirme raporlarımızla sınavlarındetaylı analizini, ilgili istatistikiverilerini kamuoyu ve adaylarlaile paylaşıyoruz. Adaylarımızıngüncel duyurularımızı sosyalmedya hesaplarımızdan takipetmelerini öneriyoruz.Kurumumuz YükseköğretimKurulu tarafından belirlenen çerçevedeve Milli Eğitim Bakanlığı tarafındanbelirlenen müfredat üzereüniversite giriş sınavlarını gerçekleştiriyor.Bu konuda gerçekleşecek birdeğişikliğe biz de kurum olarak hazırlığımızıyaparız.

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