EBA TV CANLI YAYIN İZLE: Uzaktan eğitim hangi kanalda? TRT EBA TV frekans ayarlama! EBA öğrenci giriş ile şifre alma ekranı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği ilk ders ile beraber uzaktan eğitim başladı! Okullarda corona virüsü tedbirleri kapsamında öne çekilen ara tatil dün itibarı ile sona erdi ve uzaktan eğitim bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geliştirdiği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile online, uzaktan ve TV'den canlı eğitim vererek öğrencilerin derslerden geri kalmamasını sağlayacak. Bu doğrultuda, ilk olarak öğrencilerin EBA giriş ile şifre alma ve yeni hesap oluşturma işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Ardından, MEB'in duyurduğu ilkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitim ders programı bilgisine göre derslerini TRT'den ve EBA giriş ekranı üzerinden takip etmeleri önem arz ediyor. Peki, TRT EBA TV nasıl canlı izlenir, frekans ayarı nasıl yapılır? Adım adım bilgiler haberimizde.

Son dakika: TRT EBA TV'de ilk uzaktan eğitim dersi canlı yayınla Bakan Selçuk'tan (23 Mart 2020 Pazartesi) | Video

VELİLERE BÖYLE SESLENDİ

Bakan Selçuk, velilere seslenerek, dünyanın ilginç ve zorlu bir sürecin içerisinden geçtiğini, herkesin sağlığı ve güzel günlere erişebilmesi için alınan kararla okulların bir süreliğine kapatıldığını ve uzaktan eğitime geçildiğini hatırlattı.

İlk birkaç gün zorlanılsa da sonrasında sürecin hep birlikte sağlıkla yönetileceğine emin olduğunu ifade eden Selçuk, "Ben Milli Eğitim Bakanı olmaktan önce bir eğitim bilimciyim, öğretmenim; ben de babayım, hatta büyük babayım. Çocuk nasıl öğrenir, koşullar, imkanlar nasıl olmalıdır, hepsi bilgimizde, tecrübeli bilim insanlarıyla çalışıyoruz. Bu süreci yönetirken her türlü senaryoyu dikkate alıyor ve hepsi için çözümler üretiyoruz. Mevcut ve olabilecek her tabloya alternatif çözümlerimiz var." dedi.

Velilerden müsterih olmalarını isteyen Selçuk, okullarda yapılan her şeyi uzaktan eğitimle yapılmasının mümkün olmadığının altını çizdi.

"Ancak biliniz ki son tahlilde gereken her şey yapılacak." diyen Selçuk, velilerden öğretmenlik yapmalarını ve evlerini okula çevirmelerini beklemediklerini söyledi.

"YKS'DE OKULDAYKEN GÖRDÜĞÜNÜZ KONULAR SORULACAK"

TRT EBA TV Lise üzerinden, lise öğrencilerine "Gençler selam" diye seslenen Selçuk, uzaktan eğitimin uzaması ya da uzamaması ile ilgili her türlü senaryo hazırlıklarının olduğunu dile getirdi.

Öğrencileri mağdur etmemek için büyük bir gayretle çalıştıklarına değinen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz bilsinler ki sınavda okuldayken gördüğünüz konular sorulacak. Ancak siz lütfen derslerinizi televizyondan ve EBA üzerinden sıkı takip edin. Önceki konular orada da yer alacak. Bu süreci kendi yol haritanızı gözden geçirmek ve eksiklerinizi tamamlamak için bir fırsat gibi düşünebilirsiniz.

11 ve 12. sınıftaki öğrencilerimiz EBA içerisinde yer alan Akademik Destek modülünü biliyorlar. Daha önce anlatmıştım ancak duymayan öğrencilerimiz için kısaca tekrar bahsedeyim. EBA Akademik Destek modülünde önce hedefini paylaşıyorsun. O da hedefine ulaşman için sana bir yol haritası belirliyor. İstersen sıfırdan konuları dinleyerek çalış, istersen eksiklerini soru çözüp konu anlatımlı videolara giderek tamamla, ya da ben tamamım diyorsan sadece soru çözerek ilerle."

Bakan Selçuk, EBA Akademik Desteği özel okul öğrencilerine de açtıklarını, EBA üzerinden yapılacak derslerdeki internet kullanımını ücretsiz 3GB'dan 8 GB'a çıkardıklarını anımsattı.

EBA GİRİŞ İLE ŞİFRE ALMA VE YENİ HESAP OLUŞTURMA NASIL YAPILIR?

Henüz EBA şifresi alma ve hesabı oluşturma işlemlerini yapmayan öğrenciler, internetten konuya yönelik bilgi edinmeye çalışıyor. EBA öğrenci giriş ekranı ile şifresi alma, hesap oluşturma için izlemeniz gereken adımları haberimizin ilerleyen sayfalarında derledik.

TRT EBA TV CANLI İZLE! EBA TV FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Kurulum yapacak olanlar için, uydudan ve Türksat üzerinden EBA TV frekans bilgileri MEB tarafından duyuruldu. Milyonlarca veli, EBA TV frekans ayarı ile televizyonlarda uzaktan eğitimin yapılacağı kanalların kurulumunu gerçekleştirdi. Bunu yapamayanlar ise, 'TRT EBA TV uzaktan eğitim canlı izle' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Zira, EBA TV, internetten de canlı izlenebilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, ilkokul, ortaokul ve lise için uzaktan eğitim ders programı hakkında bilgi verdi.

İşte, ders programı ve uzaktan eğitim canlı izleme ekranı;