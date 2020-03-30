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ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrarları izle: TRT EBA TV ile ilkokul, ortaokul ve lise !

uzaktan eğitimde ikinci haftaya geçildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, öğleden önce TRT EBA TV üzerinden ders videolarını canlı olarak takip ediyor. Öğleden sonra ise EBA yayınlanıyor. Böylelikle de kaçırılan bir ders olduğunda ya da pekiştirme yapılması gerektiğinde ders tekrarı videoları izlenerek eksikler giderilebiliyor. Bu doğrultuda, EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrarı videoları, öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Haberimizden, uzaktan eğitim TRT videolarını tek parça ve kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.3.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 11:40 ABONE OL
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrarları izle: TRT EBA TV ile ilkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitim ders tekrarı videoları!

EBA TV uzaktan eğitimde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, Eğitim Bilişim Ağı ve TRT iş birliği içerisinde canlı olarak yayınlanan derslerini takip ediyor. Öğleden önce dersler yayınlanırken öğleden sonra ve akşama doğru ders tekrarı videoları yayınlanıyor. Sabah saatlerinde derslerini kaçıran öğrenciler de böylelikle derslerini pekiştirme imkânına sahip oluyor. Peki, TRT EBA TV ders tekrarları saat kaçta ve videoları nasıl izlenir? Merak edilenleri haberimizde derledik.

EBA TV DERS TEKRAR SAATLERİ 2020

EBA ders tekrarı saatleri şu şekilde belirlendi:

  • EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00
  • EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00
  • EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 16.00 - 22.30

EBA TV DERS TEKRARI VİDEOLARI NASIL İZLENİR?

İlkokul, ortaokul ve lise TRT EBA TV ders tekrarlarını görüntülemek için aşağıdaki görsellere tıklayınız.

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EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrarları izle: TRT EBA TV ile ilkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitim ders tekrarı videoları!
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