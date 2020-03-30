EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrarları izle: TRT EBA TV ile ilkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitim ders tekrarı videoları!

EBA TV uzaktan eğitimde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, Eğitim Bilişim Ağı ve TRT iş birliği içerisinde canlı olarak yayınlanan derslerini takip ediyor. Öğleden önce dersler yayınlanırken öğleden sonra ve akşama doğru ders tekrarı videoları yayınlanıyor. Sabah saatlerinde derslerini kaçıran öğrenciler de böylelikle derslerini pekiştirme imkânına sahip oluyor. Peki, TRT EBA TV ders tekrarları saat kaçta ve videoları nasıl izlenir? Merak edilenleri haberimizde derledik.
EBA ders tekrarı saatleri şu şekilde belirlendi:
İlkokul, ortaokul ve lise TRT EBA TV ders tekrarlarını görüntülemek için aşağıdaki görsellere tıklayınız.