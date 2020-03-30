EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrarları izle: TRT EBA TV ile ilkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitim ders tekrarı videoları!

EBA TV uzaktan eğitimde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, Eğitim Bilişim Ağı ve TRT iş birliği içerisinde canlı olarak yayınlanan derslerini takip ediyor. Öğleden önce dersler yayınlanırken öğleden sonra ve akşama doğru ders tekrarı videoları yayınlanıyor. Sabah saatlerinde derslerini kaçıran öğrenciler de böylelikle derslerini pekiştirme imkânına sahip oluyor. Peki, TRT EBA TV ders tekrarları saat kaçta ve videoları nasıl izlenir? Merak edilenleri haberimizde derledik.

EBA TV DERS TEKRAR SAATLERİ 2020

EBA ders tekrarı saatleri şu şekilde belirlendi:

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00

EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00

EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 16.00 - 22.30

EBA TV DERS TEKRARI VİDEOLARI NASIL İZLENİR?

İlkokul, ortaokul ve lise TRT EBA TV ders tekrarlarını görüntülemek için aşağıdaki görsellere tıklayınız.