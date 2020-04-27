EBA şifre alma işlemi nasıl yapılır? EBA şifremi unuttum ne yapmalıyım?

Corona virüsü salgını sebebiyle örgün öğretime bir süre önce ara verilmiş, derslerin uzaktan eğitim modeli olan EBA sistemi ile devam edilmesi yönünde karar alınmıştı. Bu süreçte EBA'ya bağlanırken problem yaşayan öğrenciler sıklıkla "EBA şifremi unuttum, ne yapmalıyım?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin derslerinin online ortamda işlenmesine olanak tanıyan EBA'ya giriş yapamayan öğrenciler için EBA şifre alma işlemlerine ilişkin detayları paylaştık, EBA girişi nasıl yapılır sorusunu cevapladık.

EBA ÖĞRENCİ ŞİFREMİ UNUTTUM NASIL ALIRIM?

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan "Şifremi Unuttum" linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

EBA ŞİFRE YENİLEME İÇİN TIKLAYINIZ.

E POSTANI SEÇTİYSEN:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve "Gönder" butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve "Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum" bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve "Kaydet" butonuna tıkla.

CEP TELEFONUNU SEÇTİYSEN:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve "Gönder" butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve "Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum" bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve "Kaydet" butonuna tıkla.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NEREDEN YAPILIR?

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurt dışından da giriş yapabileceksiniz.