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TRT EBA TV CANLI YAYINI İZLE 30 NİSAN: EBA TV ders programı ve ilkokul, ortaokul ve lise dersleri canlı izle ekranı! EBA öğrenci girişi sayfası

Uzaktan eğitim süreci 31 Mayıs'a kadar uzatılırken EBA TV üzerinden canlı aktarılan ders yayınları da devam ediyor. Ülke genelindeki milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, 'EBA TV canlı yayın izle' başlığı altında araştırmalarını sürdürüyor. TRT EBA TV frekans ayarı yapmayanlar için internetten de canlı yayın veriliyor. Bilindiği gibi, MEB tarafından ilgili uzaktan eğitim kanallarına ilişkin 2020 frekans ayarları bilgisi paylaşılmıştı. Peki, EBA TV hangi kanalda, canlı yayını nasıl nasıl izlenir? Uydudan ve Türksat frekans ayarları nasıl yapılır? Haberimizden, ilkokul, ortaokul ve lise haftalık ders programı ile yayın akışı hakkında bilgi edinebilir, tekrar dersi saatlerini öğrenebilirsiniz. İşte, 30 Nisan TRT EBA TV canlı yayın izleme ekranı ve sayfası...

Giriş Tarihi: 30.4.2020 08:38 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 08:39 ABONE OL
TRT EBA TV CANLI YAYINI İZLE 30 NİSAN: EBA TV ders programı ve ilkokul, ortaokul ve lise dersleri canlı izle ekranı! EBA öğrenci girişi sayfası

31 Mayıs tarihine kadar uzatılan uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Naklen aktarılan dersler, yurt genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından canlı takip ediliyor. Eğitim Bilişim Ağı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan yayın akışı ve haftalık ders programına göre dersler TRT canlı yayını üzerinden izleniyor. Bu noktada, derslerin takibi için de 'TRT EBA TV canlı yayın izle' başlığı altında araştırmalar gerçekleştiriliyor.

Bilindiği üzere, uzaktan eğitimi derslerini televizyondan izleyebilmek için uydudan ya da Türksat EBA TV frekans ayarları bilgisinin televizyona tanımlanması gerekiyor. Öte yandan, henüz EBA öğrenci girişi ekranı ile şifre alma ve yeni hesap oluşturma işlemini yapmayanlar da doğru adresteler! Haberimizden, frekans bilgileri, giriş ekranı, hesap oluşturma, haftalık ders programı, yayın akışı ve canlı izleme ekranı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

UZAKTAN EĞİTİM HANGİ KANALDA?

Henüz frekans ayarını yapamayanlar için ise TRT EBA TV frekans bilgileri Eğitim Bilişim Ağı üzerinden paylaşıldı.

MEB'in yayınlandığı bilgiler ile 'TRT EBA TV hangi kanalda ve nasıl canlı izlenir?' sorusu da cevabını buldu. Peki, EBA TV frekans ayarı nasıl yapılır?

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

HD Alış bilgileri:

  • Alış frekansı :12.084 MHz
  • Polarizasyon : Yatay (H)
  • Sembol oranı : 13.750
  • FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

  • Alış frekansı :11.916 MHz
  • Polarizasyon : Dikey (V)
  • Sembol oranı : 30.000
  • FEC : 3/4

TRT EBA TV CANLI YAYIN İZLE 30 NİSAN! İLKÖĞRETİM, ORTAÖĞRETİM VE LİSE DERSLERİ İZLE

İlköğretim, ortaöğretim ve lise dersleri için TRT EBA TV 3 farklı kanaldan hizmet veriyor. HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan canlı yayın yapılıyor. Milyonlarca veli, EBA TV frekans ayarı ile televizyonlarda uzaktan eğitimin yapılacağı kanalların kurulumunu gerçekleştirdi. Bunu yapamayanlar ise, 'TRT EBA TV uzaktan eğitim canlı izle' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Bilindiği üzere, TRT EBA TV internetten de canlı ve şifresiz izlenebiliyor.

İşte, 30 Nisan ders programı, yayın akışı ve uzaktan eğitim canlı izleme ekranı;

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TRT EBA TV CANLI YAYINI İZLE 30 NİSAN: EBA TV ders programı ve ilkokul, ortaokul ve lise dersleri canlı izle ekranı! EBA öğrenci girişi sayfası
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