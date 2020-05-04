Son dakika haber: Kritik Bakanlar Kurulu Toplantıs sonrası YKS ve LGS tarihi değişecek mi? LGS ve YKS ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklama ile okul tatili konusu netlik kazanmış ve uzaktan eğitim uygulamasının Mayıs sonuna kadar uzatılmasına karar verilmişti. Böylece, okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt bulmuş oldu. Tabii ki merak edilenler bununla da sınırlı değil. Öğrenciler, YKS tarihi ve 'YKS ertelenecek mi?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, LGS ve YKS ne zaman yapılacak? Haberimizde, LGS tarihi ve YKS tarihi ile ilgili Bakan Ziya Selçuk'un yaptığı son açıklamalara ilişkin detaylar yer almaktadır. İşte, kritik tarihler ve tüm merak edilenler...

Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklama ile okul tatili konusu netlik kazanmış ve uzaktan eğitim uygulamasının Mayıs sonuna kadar uzatılmasına karar verilmişti. Böylece, okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt bulmuş oldu. Tabii ki merak edilenler bununla da sınırlı değil. Öğrenciler, YKS tarihi ve 'YKS ertelenecek mi?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, LGS ve YKS ne zaman yapılacak? Haberimizde, LGS tarihi ve YKS tarihi ile ilgili Bakan Ziya Selçuk'un yaptığı son açıklamalara ilişkin detaylar yer almaktadır. İşte, kritik tarihler ve tüm merak edilenler...

MEB İLE LGS VE YKS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ, YKS NE ZAMAN

Adaylar çalışmalarını sürdürürken sosyal medyada dolaşıma konuşulan 'YKS tarihi ertelendi, öne çekildi' iddiaları bir anda gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan bu durum üzerine, '2020 YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi değişti mi?' sorularının yanıtı merak konusu olmuştu ancak resmi açıklamanın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yapılması bekleniyor.

2020 YKS NE ZAMAN YAPILACAK? 2020 LGS VE YKS TARİHİ

Tam bu noktada, '2020 YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi öne mi çekildi?' sorularının yanıtı arayanlar doğru yerdeler. Haberimizden, konuya yönelik güncel ve son durum bilgilerini öğrenebilirsiniz.

İşte, YÖK ve MEB takvimine göre üniversite sınavı 2020 YKS tarihi ve merak edilenler;