YKS maratonu bugün başlıyor

2 milyon 437 bin 119 adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. TYT'de geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek, 165 dakikaya çıkarıldı.TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de toplam 20 soru yöneltilecek. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak. YKS'de de tıpkı Liselere Geçiş Sınavı'nda olduğu gibi sınav salonlarında en üst seviyede hijyen tedbirleri alındı:Bugün saat 09.30-15.00, yarın da saat 09.30-18.30 saatlerinde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.Öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen, kendi dezenfektanını, eldiven ve maskesinin yanında getirebilecek.Adaylar isterlerse sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak görevliler maskelerini çıkarmayacaklar.Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, okul bahçelerine veliler alınmayacak.Kovid-19 durumu ya da şühesi olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak.YKS'NİN ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yarın saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya- 2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen Bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak. YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, YKS'ye girecek öğrencilere iyi dinlenmelerini tavsiye etti. Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beyninizin size şakasıdır. Sınavda, kapıdan içeri girerken geride kalanları unutun" ifadelerini kullandı.