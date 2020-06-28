YKS AYT soruları hakkında ÖSYM'den son dakika açıklama: 2020 AYT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

100 binlerce öğrenci YKS sınavında üniversite hedefleri için ter döktü.2020 YKS sınav soruları ve cevapları ikinci oturumu tamamlayan öğrenciler için merak konusu oldu. TYT, AYT ve YDT'den oluşan YKS soru ve cevapları her yıl ÖSYM ile yayınlanıyor. Peki, 2020 YKS AYT ve YDT soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Konuya ilişkin ÖSYM'den flaş bir açıklama geldi ve soruların ne zaman yayınlanacağı duyuruldu.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün ve yarın gerçekleştirilecek oturumlar ile tamamlandı.
ÖSYM AÇIKLADI
ÖSYM tarafından 27 Haziran'da yapılan açıklamada, 'Yarın YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır.' denildi.
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YKS OTURUMLARI
TYT , 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
TYT, AYT ve YDT sınavı soruları ve cevapları! 2020 YKS'de sorular nasıldı? TYT soru ve cevap anahtarı sorgulama ekranı | Video
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağlayacağı YKS sonuçları için tarih verildi. YKS sonuçları, 28 temmuz 2020'de açıklanacak.
ÖSYM'DEN ADAYLAR İÇİN UYARI
2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
ÖSYM BAŞKANINDAN YKS AÇIKLAMASI
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, hafta sonu gerçekleştirilecek 2020-YKS'ye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.