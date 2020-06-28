YKS AYT soruları hakkında ÖSYM'den son dakika açıklama: 2020 AYT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

100 binlerce öğrenci YKS sınavında üniversite hedefleri için ter döktü.2020 YKS sınav soruları ve cevapları ikinci oturumu tamamlayan öğrenciler için merak konusu oldu. TYT, AYT ve YDT'den oluşan YKS soru ve cevapları her yıl ÖSYM ile yayınlanıyor. Peki, 2020 YKS AYT ve YDT soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Konuya ilişkin ÖSYM'den flaş bir açıklama geldi ve soruların ne zaman yayınlanacağı duyuruldu.

2020 YKS TYT VE AYT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI ÖSYM İLE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün ve yarın gerçekleştirilecek oturumlar ile tamamlandı.