KPSS başvuru ekranı ve ücret ödeme ekranı: KPSS başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? ÖSYM kılavuzu ile 2020 KPSS başvuru ücreti bilgisi!

Devlet bünyesinde çalışmanın hayalini kuran vatandaşların katılım göstereceği Kamu Personeli Seçme Sınavı için heyecanlı süreç başladı. ÖSYM'nin duyurusu ile KPSS lisans başvuruları başladı. ÖSYM tarafından ilgili başvuru kılavuzu yayımlanırken KPSS sınav ücreti gibi merak edilen birçok konu da netlik kazandı. Kılavuzda ayrıca, 2020 KPSS başvuru tarihleri de duyuruldu. Bu noktada, başvuru tarihleri, sınav ücreti ve tüm merak edilenler haberimizde!

KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans oturumları kapsamındaki başvuruları 30 Haziran tarihinde başladı ve 13 Temmuz'a kadar sürecek.

Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile ÖABT ve Lisans oturumlarına katılım gösterecek adaylar, duyurulan KPSS başvuru tarihleri arasında başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekiyor.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin kılavuzunda KPSS başvuru sınav ücreti de duyuruldu. Peki, KPSS başvurusu nasıl yapılır ve sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

İşte, KPSS başvuruları hakkında merak edilenler...