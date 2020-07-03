MSÜ nerede? Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz harp okulu ve MYO yerleşke adresi ve iletişim bilgileri

ÖSYM tarafından bugün erişime açılan MSÜ sınav sonuçları ile beraber milyonlarca vatandaş tercihler için geri sayıma başladı. Bu kapsamda askeri okulda eğitim almak isteyen adaylar yerleşkelerin bulunduğu konumu da oldukça merak ediyor. Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi nerede? İşte Milli Savuma Üniversitesi adresi ve telefon numarası iletişim bilgileri…

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKE VE İLETİŞİM BİLGİLERİ!

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer almaktadır.

Milli Savunma Üniversitesi adresi: Konaklar Mah. Orgeneral İzzettin Aksalur Cad. Beşiktaş/İstanbul

Milli Savunma Üniversitesi telefon numarası: 0212 398 01 00

Milli Savunma Üniversitesi öğrenci işleri telefonu: 0212 398 01 60

Kara Harp Okulu Nerede / Hangi Şehirde?

Kara Harp Okulu Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen semtinde yer almaktadır. Kara Harp Okulu, Genelkurmay Başkanlığına yaklaşık 1 km ve Emniyet Genel Müdürlüğünün tam karşısında yer almaktadır.

Kara Harp Okulu adresi: Devlet Mah. Kara Harp Okulu Cad. Çankaya/Ankara

Deniz Harp Okulu Nerede / Hangi Şehirde?

Deniz Harp Okulu İstanbul'un Tuzla ilçesinde yer almaktadır.

Deniz Harp Okulu adresi: Postane Mah. Rauf Orbay Cad. Tuzla/İstanbul

Hava Harp Okulu Nerede / Hangi Şehirde?

Hava Harp Okulu İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yer almaktadır. Yeşilyurt Marmaray durağına 2 dakika yürüme mesafesindedir.

Hava Harp Okulu adresi: Yeşilköy Mah. Eski Havalimanı Cad. Bakırköy/İstanbul

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Nerede / Hangi Şehirde?

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu yerleşkesi Balıkesir'in merkez ilçesi Altıeylül'de yer almaktadır. Balıkesir şehir merkezine yaklaşık 5 km uzaklıktadır.

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu adresi: Çayırhisar Mah. Altıeylül/Balıkesir

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Nerede / Hangi Şehirde?

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu İzmir'in Gaziemir ilçesinde yer almaktadır. Gaziemir İzmir'in en büyük 10. ilçesidir. Gaziemir, İzmir'in merkez ilçesi konumunda olup havaalanına en yakın ilçedir.

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu adresi: Gaziemir/İzmir

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Nerede / Hangi Şehirde?

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Yalova'nın Altınova ilçesinde yer almaktadır. Yalova şehir merkezine yaklaşık 20 km uzaklıktadır.

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu adresi: Merkez Mah. Altınova/Yalova

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Nerede / Hangi Şehirde?

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu yerleşkesi Ankara'da Anıtkabir'de bulunmaktadır. Bando Astsubay MYO, Ankara'da sosyal mekanların yoğun olduğu Kızılay ve Bahçelievler 7.Caddeye yakın konumdadır.

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adresi: Yücetepe Mah. Çankaya/Ankara