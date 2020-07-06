2020 Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay MYO taban puanları! MSÜ kadın erkek taban puanları ve kontenjan bilgileri

MSÜ sonuçlarının ardından gözler taban puanlarına çevrildi. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde kara, harp ve deniz okullarında eğitim görmek isteyen adaylar sınav sonuçlarına kavuşmasının hemen ardından MSÜ kadın erkek taban puanları ve kontenjan bilgileri araştırmasına hız kazandırdı. Adaylar 2.seçim aşamasına geçmeden önce taban puanlara göre kendilerine uygun seçim yapacak. Peki Milli Savunma Üniversitesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması yayınlandı mı? 2020 MSÜ taban puanları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TABAN PUANLARI 2020: MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ sonuçlarına göre hava, kara ve deniz okullarını tercih edecek adaylar 2020 taban puanları ve kontenjan bilgilerini araştırıyor. 2020 yılına ait MSÜ kadın erkek taban puanları ve kontenjan bilgileri yayınlanmadı. Haberimizde, geçmiş döneme ait taban puanlara erişebilirsiniz.