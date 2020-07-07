LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB ile 2020 LGS kontenjanları ile yüzdelik dilimleri belli oldu mu?

LGS tercihleri ne zaman yapılacak, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu? Bu soruların yanıtları, Liseye Geçiş Sistemi kapsamındaki uygulanan merkezi sınavın ardından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Merkezi sınav, geçtiğimiz haftalarda yüz binlerce öğrencinin katılımı ile tamamlandı. Öğrenciler sonuçları beklerken 2020 LGS tercih süreci hakkındaki araştırmalarını da arttırdı. Bu noktada, 2020 LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri önem arz ediyor.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Bilindiği gibi, açıklanacak olan sınav sonuçlarının akabinde LGS tercihleri alınmaya başlayacak. LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS KONTENJANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2020

Haberimizin devamından, LGS tercih süreci hakkında bilgi edinebilir; LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimlerine yönelik güncel bilgileri bulabilirsiniz.

İşte, 2020 LGS tercih süreci hakkındaki muhtemel tarihler;