Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması 2020 açıklandı mı? YÖK Atlas YKS tercih robotu ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları

Üniversite sınavının ardından üniversite taban puanları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Sınav sonuçlarını ve tercihleri bekleyen milyonlarca aday, YÖK Atlas tercih robotu başta olmak üzere birçok konu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Yükseköğretim Kurumu tarafından hizmete sunulan YÖK Atlas YKS tercih robotu ile üniversite taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri sorgulama işlemleri kolay bir şekilde gerçekleştiriliyor.

2 YILLIK VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Durum böyle olunca da, YÖK Atlas tercih robotu ekranı ile 2020 üniversite taban puanları başarı sıralaması merak edilmeye başlandı. 2020 yılı için iki yıllık (ön lisans) ve dört yıllık (lisans) üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yılın taban puanlarına ise YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı üzerinden ulaşabilirsiniz.

YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU GİRİŞ EKRANI

Haberimizin detaylarından, YÖK Atlas YKS tercih robotu ile beraber geçtiğimiz yıla ilişkin iki yıllık ve dört yıllık taban puanları ile başarı sıralaması hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İşte, YÖK Atlas tercih robotu ekranı;