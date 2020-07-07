YKS sınav sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? ÖSYM ile 2020 YKS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı, geçtiğimiz haftalarda milyonlarca öğrencinin katılımı ile tamamlandı. Adaylar, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için TYT, AYT ve YDT sorularına yanıt verdi. Sınavın ardından ise en çok araştırılan konu olarak 2020 YKS sonuçları dikkat çekiyor. YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığının geçtiğimiz günlerde erişime açılması ile beraber adaylar da YKS sonuçları kapsamında alacakları puana yönelik ön tahminde bulunmaya başladı.

YKS SINAV SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların üniversite tercihlerinde kullanacakları puan, YKS sınav sonuçları ile kesinlik kazanacak. Bu yüzden, milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek '2020 YKS sınav sonuçları açıklandı!' açıklamasına çevrildi.

ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM tarafından üniversite sınavı soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından YKS sonuç tarihi de bir kez daha duyuruldu. Peki, sonuçlar erken açıklanır mı?

İşte, 2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih;