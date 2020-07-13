LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 2020 LGS kontenjanları arttı mı, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu?

LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak sorusunun yanıtı, Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'un açıklaması ile netlik kazandı. Lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri, sınavın ardından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, ilk önce sınav sonuçları açıklanacak; daha sonra ise LGS tercihleri yapılacak. LGS tercihleri için de lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri önem arz ediyor.
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, merakla beklenilen 2020 LGS tercihleri hakkında bilgi verdi. Sınav sonrasındaki süreçle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Selçuk, "16 Temmuz 2020'de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
Haberimizin devamından, LGS tercih süreci hakkında bilgi edinebilir; lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimlerine yönelik güncel bilgileri bulabilirsiniz.
İşte, 2020 LGS tercih takvimi hakkında merak edilenler;
LİSE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerinin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor.
2020 liselerin taban puanları henüz açıklanmadı.
LGS'nin geçmiş yıllara ait taban puanları ile bilgi sahibi olunabilir.
2020 LGS KONTENJANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ BELLİ OLDU MU?
2020 LGS kontenjanları henüz açıklanmadı.
Konu ile ilgili güncel bilgilere sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ‐2020 Sayfa | 13
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.