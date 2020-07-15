MEB ile LGS sözel ve sayısal puan hesaplama nasıl yapılır? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) puan hesaplama işlemi 2020

Ülke genelindeki yüz binlerce öğrenci, iyi bir lise hayali ile LGS kapsamındaki merkezi sınava bugün katılım gösterdi. Öğrenciler, emeklerinin karşılığını alabilmek için LGS sözel ve sayısal oturumlarında kendilerine yöneltilen soruları cevapladı. Sınavın ardından en çok araştırılan konulardan birisi de 2020 LGS puan hesaplama işlemi oldu. Öyle ki, öğrenciler, LGS sözel ve sayısal sınav puanı hesaplama işlemi ile sınavdan kaç puan alacaklarına yönelik bir tahminde bulunabiliyor.

2020 LGS SINAV PUANI HESAPLAMA MOTORU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sınav kılavuzu yayımlanırken 2020 LGS sınav puanı hesaplamak için gerekli olan bilgiler de aktarıldı. İlgili kılavuzda, ham puan hesaplaması, standart puan hesaplaması hakkındaki bilgiler verilirken Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil için ağırlık katsayıları da duyuruldu. Peki, 2020 LGS puan hesaplama işlemi nasıl yapılır?

İşte, merak edilenler...