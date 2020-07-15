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MEB ile LGS sözel ve sayısal puan hesaplama nasıl yapılır? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) puan hesaplama işlemi 2020

Liseye Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün tamamlandı. Yüz binlerce öğrenci, sözel ve sayısal sorular karşısında ter döktü. Sınavın ardından ise işlemleri hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Zira, öğrenciler, 2020 LGS sınav puanı hesaplama işlemi ile kaç puan elde edecekleri yönünde bir tahminde bulunuyor. MEB kılavuzu yayımlanırken LGS sözel ve sayısal sınav puanı hesaplama işlemi hakkında da bilgi verildi. Peki, 2020 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? Merkezi sınavda ağırlık katsayıları kaç? İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 15.7.2020 14:16 Son Güncelleme: 15.7.2020 14:16 ABONE OL
LGS puan hesaplama işlemi 2020: LGS sözel ve sayısal puan hesaplama hesaplama işlemi nasıl yapılır?

Ülke genelindeki yüz binlerce öğrenci, iyi bir lise hayali ile LGS kapsamındaki merkezi sınava bugün katılım gösterdi. Öğrenciler, emeklerinin karşılığını alabilmek için LGS sözel ve sayısal oturumlarında kendilerine yöneltilen soruları cevapladı. Sınavın ardından en çok araştırılan konulardan birisi de 2020 işlemi oldu. Öyle ki, öğrenciler, LGS sözel ve sayısal sınav puanı hesaplama işlemi ile sınavdan kaç puan alacaklarına yönelik bir tahminde bulunabiliyor.

2020 LGS SINAV PUANI HESAPLAMA MOTORU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sınav kılavuzu yayımlanırken 2020 LGS sınav puanı hesaplamak için gerekli olan bilgiler de aktarıldı. İlgili kılavuzda, ham puan hesaplaması, standart puan hesaplaması hakkındaki bilgiler verilirken Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil için ağırlık katsayıları da duyuruldu. Peki, 2020 LGS puan hesaplama işlemi nasıl yapılır?

İşte, merak edilenler...

LGS puan hesaplama işlemi 2020: LGS sözel ve sayısal puan hesaplama hesaplama işlemi nasıl yapılır?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

LGS puan hesaplama işlemi 2020: LGS sözel ve sayısal puan hesaplama hesaplama işlemi nasıl yapılır?

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ‐2020 Sayfa | 13

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

LGS puan hesaplama işlemi 2020: LGS sözel ve sayısal puan hesaplama hesaplama işlemi nasıl yapılır?

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

LGS puan hesaplama işlemi 2020: LGS sözel ve sayısal puan hesaplama hesaplama işlemi nasıl yapılır?

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

LGS puan hesaplama işlemi 2020: LGS sözel ve sayısal puan hesaplama hesaplama işlemi nasıl yapılır?

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

LGS puan hesaplama işlemi 2020: LGS sözel ve sayısal puan hesaplama hesaplama işlemi nasıl yapılır?
LGS puan hesaplama işlemi 2020: LGS sözel ve sayısal puan hesaplama hesaplama işlemi nasıl yapılır?
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MEB ile LGS sözel ve sayısal puan hesaplama nasıl yapılır? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) puan hesaplama işlemi 2020
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