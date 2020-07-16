Liseye Geçiş Sınavı sonuçlarının ardından LGS birincisi merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınava 42 farklı kentten katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. 2020 yılında 8. sınıfı başarıyla tamamlayan yaklaşık olarak 1 milyon 600 bin öğrencinin arasından hangi şehirden kimin birinci çıktığı merak ediliyor. Buna göre; LGS birincisi kim oldu? 2020 LGS'de kim birinci, tam puan alan var mı?

LGS'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. LGS birincisi henüz açıklanmadı.

2020 LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

2020 yılında 8. sınıfı başarıyla tamamlayan yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin öğrenciden 2020 LGS sınavına 1 milyon 700 bin öğrencinin başvurması ve yaklaşık 1.6 milyon öğrencinin sınava girdiği düşünülüyor.

2019 yılında ise 8. sınıfı başarıyla tamamlayan 1 milyon 210 bin 112 öğrenciden 1 milyon 74 bin 13'ünün LGS'ye girmek için başvuru yapmıştı.

Sınava 42 farklı kentten katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda adayların yüzde 7,85'i 400-500 aralığında puan aldı. Öğrencilerin en yoğun olduğu puan aralığı (yüzde 56,29) 200-299 oldu. Sınav puanlarının ortalaması 286,35, standart sapması da 69,22 olarak hesaplandı.