LGS YEP İzmir lise taban puanları 2020 | İzmir nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

Liselere Geçiş Sınavı LGS'nin bugün açıklanması ile birlikte, milyonlarca öğrenci uygun tercihleri yapmak için taban puanları araştırmalarına başladı. Bu noktada İzmir'de yaşayan vatandaşlar, 'İzmir nitelikli okul lise taban puanları' merak ediyor. 20 Haziran tarihinde uygulanan Liselere Giriş Sınav sonuçlarının ardından şimdi ise öğrenciler iyi bir lise eğitimi alabilmek adına kendi puanlarına uygun olan okulları merak ediyor. Peki, İzmir nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu? İşte 2020 LGS YEP İzmir lise taban puanları…

İZMİR 2020 LİSE TABAN PUANLARI

Haziran ayında yapılan LGS sınavı bugün sabah saatlerinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından ise adayları tercih heyecanı sardı. Bu noktada, 2020 LGS YEP İzmir lise taban puanları merak ediliyor…