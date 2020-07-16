LGS YEP İzmir lise taban puanları 2020 | İzmir nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

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LGS YEP lise taban puanları 2020 | İzmir nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

Yerleştirmeye esas puan olarak bilinen LGS YEP lise taban puanları, LGS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından araştırılan konular arasında kendine yer buldu. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları sabah saatler 09.00’ı gösterdiğinde açıklandı. Puanların açıklanmasıyla beraber şimdi ise tercihler için nefesler tutuldu. Peki, İzmir nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu? İşte,

Giriş Tarihi: 16.7.2020 10:32 Son Güncelleme: 16.7.2020 10:33 ABONE OL
LGS YEP İzmir lise taban puanları 2020: İzmir nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu?

Liselere Geçiş Sınavı LGS'nin bugün açıklanması ile birlikte, milyonlarca öğrenci uygun tercihleri yapmak için taban puanları araştırmalarına başladı. Bu noktada 'de yaşayan vatandaşlar, 'İzmir nitelikli okul lise taban puanları' merak ediyor. 20 Haziran tarihinde uygulanan Liselere Giriş Sınav sonuçlarının ardından şimdi ise öğrenciler iyi bir lise eğitimi alabilmek adına kendi puanlarına uygun olan okulları merak ediyor. Peki, İzmir nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu? İşte 2020 LGS YEP İzmir lise taban puanları…

İZMİR 2020 LİSE TABAN PUANLARI

Haziran ayında yapılan LGS sınavı bugün sabah saatlerinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından ise adayları tercih heyecanı sardı. Bu noktada, 2020 LGS YEP İzmir lise taban puanları merak ediliyor…

LGS YEP İzmir lise taban puanları 2020: İzmir nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu?

LİSE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor. 2020 liselerin taban puanları henüz açıklanmadı.

Ancak LGS'nin geçmiş yıllara ait taban puanları ile bilgi sahibi olunabilir. İşte 2019 yılına ait puanlardan bazıları...

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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LGS YEP İzmir lise taban puanları 2020: İzmir nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu?
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LGS YEP İzmir lise taban puanları 2020 | İzmir nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu, ne zaman belli olacak?
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