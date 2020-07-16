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açıklandı mı? LGS tercih kılavuzu ile özel lise taban puanları ne zaman açıklanır?

2020 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanması ile birlikte, lise adayı öğrenciler ve velileri 2020 ve tercih kılavuzu araştırmalarına başladı. Hayalindeki lisede okumak isteyen öğrenciler, aldıkları puanlar doğrultusunda taban puanlarını araştırıyor. Peki, özel lise taban puanları açıklandı mı? LGS tercih kılavuzu ile özel lise taban puanları ne zaman açıklanır?

Giriş Tarihi: 16.7.2020 10:59 ABONE OL
Özel lise taban puanları açıklandı mı? LGS tercih kılavuzu ile özel lise taban puanları ne zaman açıklanır?

Liselere giriş sınavı (LGS)'nin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün açıklanmasıyla milyonlarca lise adayı ve velileri, ve kılavuzu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. ek çok lise adayı hayalindeki okulda eğitim alabilmek için gecesini gündüzüne katarak zorlu bir dönem geçirdi. Şimdi bu çalışmaların sonucunu almak isteyen öğrenciler pek çok eğitim olanağına sahip özel liselerin ücret ve taban puanlarını öğrenmek istiyor. Peki, Özel lise taban puanları açıklandı mı? LGS tercih kılavuzu ile özel lise taban puanları ne zaman açıklanır?

ÖZEL LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Özel liselerin ücretleri ve merak edilen diğer detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...

Özel lise taban puanları açıklandı mı? LGS tercih kılavuzu ile özel lise taban puanları ne zaman açıklanır?

2020 yılına ait henüz açıklanmadı. 2019-2020 dönemine ait puan sıralaması ise şu şekilde:

İşte okulların 2019-2020 puanları ve ücretleri

  • Robert Lisesi: Ücreti 100 bin TL. Puanı 490.
  • Üsküdar Amerikan: Ücreti 90 bin 380 TL. Puanı 486.
  • Koç Lisesi: Ücreti 86 bin TL. Puanı 490
  • İzmir Amerikan: Ücreti 68 bin 620 TL. Puanı 470
  • Saint Joseph Fransız Lisesi: Ücreti 68 bin 391 TL. Puanı 473.
  • Notre Dame Sion Fransız Lisesi: Ücreti 63 bin TL. Puanı 465.
  • Sainte Pulcherie Fransız Lisesi: Ücreti 68 bin 293 TL. Puanı 460.
  • Saint Benoit Fransız Lisesi: Ücreti 61 bin 416 TL. PUanı 463.
  • İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi : Ücreti 48 bin 500 TL. Puanı 410.
  • Alman Lisesi: Ücreti 64 bin TL. Puanı 485.
  • Galileo Galilei İtalyan Lisesi: Ücreti 47 bin 500 TL. Puanı 460.
  • İtalyan Lisesi: Ücreti 45 bin TL. Puanı 460.
Özel lise taban puanları açıklandı mı? LGS tercih kılavuzu ile özel lise taban puanları ne zaman açıklanır?
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Özel lise taban puanları açıklandı mı? LGS tercih kılavuzu ile özel lise taban puanları ne zaman açıklanır?
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