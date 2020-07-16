Liselere giriş sınavı (LGS)'nin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün açıklanmasıyla milyonlarca lise adayı ve velileri, özel lise taban puanları ve kılavuzu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. ek çok lise adayı hayalindeki okulda eğitim alabilmek için gecesini gündüzüne katarak zorlu bir dönem geçirdi. Şimdi bu çalışmaların sonucunu almak isteyen öğrenciler pek çok eğitim olanağına sahip özel liselerin ücret ve taban puanlarını öğrenmek istiyor. Peki, Özel lise taban puanları açıklandı mı? LGS tercih kılavuzu ile özel lise taban puanları ne zaman açıklanır?

ÖZEL LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Özel liselerin ücretleri ve merak edilen diğer detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...