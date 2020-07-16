Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Yerleştirmeye esas puan nedir? Yerleştirmeye esas puan (YEP) ne demek, nasıl hesaplanır?

nedir? Yerleştirmeye esas puan (YEP) ne demek, nasıl hesaplanır?

Türkiye’de milyonlarca öğrenci bugün açıklanması beklenen LGS sonuçları için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce belirtilen 16 Temmuz tarihinin gelmesiyle birlikte bu sabah saatlerinden itibaren LGS sınav sonuçları sorgulamaları da son derece hız kazanmış durumda bulunuyor. Bu noktada adayların merak ettiği bir diğer konu olarak ön plana çıkıyor. Peki, nedir? Yerleştirmeye esas puan (YEP) ne demek, nasıl hesaplanır? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 16.7.2020 08:36 ABONE OL
Yerleştirmeye esas puan nedir? Yerleştirmeye esas puan YEP ne demek, nasıl hesaplanır?

Türkiye'de milyonlarca öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce 16 Temmuz'da açıklanacağı duyurulan LGS sınav sonuçları için araştırmalara başladı. Bu noktada, (YEP puanı) adayların merak ettiği bir diğer konu olarak ön plana çıkıyor. Peki, nedir? Yerleştirmeye esas puan (YEP) ne demek, nasıl hesaplanır? İşte detaylar

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANI (YEP PUANI) NEDİR?

YEP, Yerleştirmeye Esas Puanın kısaltımıdır. TEOG sistemi ile birlikte çıkan YEP puanı sistemi, öğrencilerin sınav ile kayıt isteyen liselere girmeleri için lazım olan puan sistemine denir.

Peki, YEP puanı nasıl hesaplanır?

İşte detaylar

Yerleştirmeye esas puan nedir? Yerleştirmeye esas puan YEP ne demek, nasıl hesaplanır?

YEP Nasıl Öğrenilir?

, okul not ortalaması ile merkezi sınavın puanın toplanıp ikiye bölünmesi sonucuyla öğrenilir. Bunu öğrenmek için ilk olarak 6, 7 ve 8. Sınıf yıl sonu başarı puanınızı toplamalısınız. Daha sonra merkezi sınav sonucu olan puan ile toplayarak çıkan sonucu ikiye bölmeniz sonucunda Yerleştirmeye Esas Puan yani YEP puanınızı öğrenmiş olursunuz. Bu puanı öğrenmek için yıl sonu başarı puanlarınızı bilmiyorsanız okuduğunuz okulun öğrenci işlerine gidebilir ve öğrenebilirsiniz. YEP puanınızı da aynı şekilde öğrenci işlerinden yardım alarak öğrenebilirsiniz.

Yerleştirmeye esas puan nedir? Yerleştirmeye esas puan YEP ne demek, nasıl hesaplanır?

YEP Puanı Nasıl Hesaplanır?

YEP puanı, öğrencinin okuduğu okul notlarının ortalaması ile beraber Merkezi Sınav Puanı birleştirilerek oluşturulur. Merkezi puan 700'lük şeklinde sisteme dönüştürülerek, ortaokul sınıflarının Yıl Sonu Başarı Puanlarıyla beraber toplanır ve ikiye bölünür.

Kısaca anlatmak gerekirse, bütün notları örneğin 100 olan bir öğrenci, 300 puan okuldan almışsa ve merkezi sınavlardan da 700 puan almışsa toplamı 1000 puan olup bu ikiye bölünerek YEP puanı bulunmuş olur. Bu hesaplama sonucu itibariyle öğrenci, 500 üzerinden hesaplanan puanın %30 okul, %70 merkezden olacak şekilde gelmektedir. Bu sayede bulduğunuz YEP puanı hesaplama sonucu hangi liselere gideceğinizi hesap edebilir ve tercihlerinizi yapabilirsiniz.

Yerleştirmeye esas puan nedir? Yerleştirmeye esas puan YEP ne demek, nasıl hesaplanır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Yerleştirmeye esas puan nedir? Yerleştirmeye esas puan (YEP) ne demek, nasıl hesaplanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA