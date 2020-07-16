Türkiye'de milyonlarca öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce 16 Temmuz'da açıklanacağı duyurulan LGS sınav sonuçları için araştırmalara başladı. Bu noktada, yerleştirmeye esas puanı (YEP puanı) adayların merak ettiği bir diğer konu olarak ön plana çıkıyor. Peki, Yerleştirmeye esas puan nedir? Yerleştirmeye esas puan (YEP) ne demek, nasıl hesaplanır? İşte detaylar

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANI (YEP PUANI) NEDİR?

YEP, Yerleştirmeye Esas Puanın kısaltımıdır. TEOG sistemi ile birlikte çıkan YEP puanı sistemi, öğrencilerin sınav ile kayıt isteyen liselere girmeleri için lazım olan puan sistemine denir.

Peki, YEP puanı nasıl hesaplanır?

İşte detaylar