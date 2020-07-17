Adrese dayalı okul ve lise sorgulama 2020! E devlet ile Adrese dayalı lise sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır?

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dayalı okul ve lise sorgulama 2020! E devlet ile işlemi nasıl ve nereden yapılır?

dayalı okul sorgulama 2020, ’nın LGS sonuçlarını duyurmasının ardından araştırılan konu haline geldi. 2018 yılında kaldırılan TEOG sınavının ardından LGS ile öğrenciler adrese dayalı kayıt sistemi ile lise tercih etmeye başladı. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrencilerin bir hayali de adresine kayıtlı lisede kaliteli eğitim görmektir. Buna göre, 2020! nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 17.7.2020 07:47 Son Güncelleme: 17.7.2020 07:47 ABONE OL
Adrese dayalı okul sorgulama 2020: Adrese dayalı lise sorgulama nasıl yapılır?

() tarafından Liseye Geçiş Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından dayalı okul sorgulama işlemleri yoğun olarak araştırılıyor. LGS sınavıyla birlikte öğrenciler adresine yakın liseleri tercih edebilecek. Öğrencilerin çoğunun adresine en yakın okula kayıt olabilecek olmasını amaçlayan sistemde, sınav yine kayıt aşamasında önemli olacak. LGS sınav sonuçlarıyla birlikte öğrencilerin konuya yönelik araştırmaları hız kazandı. Peki 2020 nasıl yapılır? nasıl yapılır?

ADRESE DAYALI OKULLAR 2020 LİSTESİ!

2020-2021 eğitim-öğretim yılında okullarda eğitim görecek olan öğrencilerin kayıtları için ikametgah bilgileri esas alınacak.

Adrese dayalı liseler 2019 listesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sisteminde yer alan 'Okullar ve Diğer Kurumlar' sekmesinden okullar görünebiliyor.

ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adrese dayalı lise kayıtları için LGS sonuçları adayların erişimine açıldı. Adrese dayalı okul sorgulama işlemleri ilkokul, ortaokul ve lise için yapılabiliyor. MEB'in hizmete açtığı sayfadan il ve ilçe seçerek sorgulama yapabilen kişiler bölgedeki okulların listesine ulaşabiliyor.

İşte adrese dayalı lise sorgulama işlemleri ve tüm detaylar…

Adrese dayalı okul sorgulama 2020: Adrese dayalı lise sorgulama nasıl yapılır?

LGS ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?

2018 yılında TEOG yerine getirilen "Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekmektedir. Daha sonra sınavsız öğrenci alan liselere "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih yapılacak. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilecektir.

Okulların belirli kontenjanı için öğrenciler arasında eşitlik sağlanması halinde bakılacak kriterlerde de değişik yapıldı. Eski sistemde yerleştirmelerde puanların eşit olması halinde Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı'nın ardından yıl sonu başarı puanına bakılıyordu. Yeni sistemde ise Ortaokul Başarı Puanı'nın (OBP) ardından ikinci kriter yaş olarak belirlendi. Bu durumda yaşı küçük olana öncelik verilecek. Eşitlik devam ederse sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. İstediği okul türüne yerleşemeyen ya da yerleştiği okul türünü beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.


E-OKUL ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ADRESE DAYALI LİSELER SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA 2020!

resmi internet adresi üzerinden il ve ilçe seçeneği sunarak kayıt sorgulama özelliğini kullandırabiliyor. Listelenen okullara tıklanarak o okul hakkında ek bilgi de elde edilebiliyor. dayalı lise sorgulama işlemi, 16 Temmuz tarihinde yayımlanan sınavsız okul boş kontenjan bilgileri üzerinden kolayca görüntülenebiliyor. için öğrenci kimlik numarası ve okul numarası önem arz ediyor.

Adrese dayalı okul sorgulama 2020: Adrese dayalı lise sorgulama nasıl yapılır?
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Adrese dayalı okul ve lise sorgulama 2020! E devlet ile Adrese dayalı lise sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır?
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