2020 LGS sonucuma itiraz edebilir miyim? LGS sonucu itirazı nasıl yapılır?

Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının erişime açılmasıyla beraber bekledikleri puandan çok düşük aldığını öğrenen adaylar şimdi de MEB'e sınav sonucu itirazında bulunmak için detayları merak ediyor. 20 Haziran'da gerçekleşen sınava itiraz hakkı bulunup bulunmadığı araştıran adaylar için kılavuzda yer alan ifadeler şöyle; itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında gerçekleştirilebilecek. Peki, LGS sonucu itirazı nasıl yapılır? LGS sonucuma itiraz edebilir miyim? İşte MEB tarafından yayımlanan detaylar…
LGS SONUCUMA İTİRAZ EDEBİLİR MİYİM? LGS SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?
LGS sonuç itirazı elektronik ortam üzerinden alınıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü içerisinde adaylar e-itiraz sayfası üzerinden sonuçlarının yeniden hesaplanması talebinde bulunabilecek. Buna karşılık olarak ise 20 TL'lik bir ücret yatırması gerekiyor…
LGS SONUCUMA İTİRAZ EDEBİLİR MİYİM?
Bu konuda LGS kılavuzunda yer alan ifadealer şöyle:
a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.
b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.
c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.