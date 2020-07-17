2020 LGS sonucuma itiraz edebilir miyim? LGS sonucu itirazı nasıl yapılır?

Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının erişime açılmasıyla beraber bekledikleri puandan çok düşük aldığını öğrenen adaylar şimdi de MEB'e sınav sonucu itirazında bulunmak için detayları merak ediyor. 20 Haziran'da gerçekleşen sınava itiraz hakkı bulunup bulunmadığı araştıran adaylar için kılavuzda yer alan ifadeler şöyle; itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında gerçekleştirilebilecek. Peki, LGS sonucu itirazı nasıl yapılır? LGS sonucuma itiraz edebilir miyim? İşte MEB tarafından yayımlanan detaylar…

LGS SONUCUMA İTİRAZ EDEBİLİR MİYİM? LGS SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

LGS sonuç itirazı elektronik ortam üzerinden alınıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü içerisinde adaylar e-itiraz sayfası üzerinden sonuçlarının yeniden hesaplanması talebinde bulunabilecek. Buna karşılık olarak ise 20 TL'lik bir ücret yatırması gerekiyor…