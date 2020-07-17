YKS'ye kaç kişi girdi? YKS üniversite sınavına kaç kişi başvurdu?

27-28 Haziran'da 3 oturum halinde düzenlenen üniversitesi sınavı için öğrenciler sınavlarını tamamladı. Sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Aynı zamanda üniversite sınavına kaç kişi başvurdu da merak konusu oldu. Sınav sonuçları açıklanmadan önce 2020 YKS'ye kaç kişinin başvurduğu bilgisi ÖSYM tarafından açıklandı. 2019 YKS'ye göre ortalama 80 bin daha az başvuru yapılan 2020 YKS'de toplam sayısal verileri sizler için derledik...

2019 YKS'ye kaç kişi girdi?

ÖSYM'nin sayısal verileri doğrultusunda 2019 YKS istatistikleri aşağıdaki gibidir.

2019 TYT:

Başvuru sayısı: 2 milyon 515 bin 12

Katılan öğrenci sayısı: 2 milyon 390 bin 491

Sınava girmeyen öğrenci sayısı: 124 bin 521

Sınavı geçersiz sayılan öğrenci sayısı: 3 bin 30

Sınavı geçerli sayılan öğrenci sayısı: 2 milyon 390 bin 188

150 barajını geçen öğrenci sayısı: 1 milyon 761 bin 392

180 barajını geçen öğrenci sayısı: 1 milyon 275 bin 957

2019 AYT:

Başvuru sayısı: 2 milyon 24 bin 549

Katılan öğrenci sayısı: 1 milyon 880 bin 800

Sınava girmeyen öğrenci sayısı: 143 bin 749

Sınavı geçersiz sayılan öğrenci sayısı: 89

Sınavı geçerli sayılan öğrenci sayısı: 1 miyon 880 bin 711

180 barajını geçen öğrenci sayısı: Sayısal 484 bin 820 / Sözel 862 bin 628 / Eşit Ağırlık 824 bin 492 / Yabancı dil puan türü 75 bin 951

2019 YDT:

Başvuru sayısı: 137 bin 751

Katılan öğrenci sayısı: 113 bin 956

Sınava girmeyen öğrenci sayısı: 23 bin 795

Sınavı geçersiz sayılan öğrenci sayısı: 5

Sınavı geçerli sayılan öğrenci sayısı: 113 bin 951

2019 YKS'de; TYT'de tüm soruları bilen sadece 1 kişi oldu. AYT'de sayısal, eşit ağırlık ve sözelde toplamda üç kişi birinci oldu. YDT'de ise 5 kişi birinci oldu. 2019 raporlarına göre YKS'ye giren adayların en çok başarılı olduğu test ise Türkçe oldu.

2018 YKS'ye kaç kişi girdi?

ÖSYM'nin sayısal verileri doğrultusunda 2018 YKS istatistikleri aşağıdaki gibidir.

2018 TYT:

Başvuru sayısı: 2 milyon 381 bin 412

Sınavı geçersiz sayılan öğrenci sayısı: 121 bin 139

Sınavı geçerli sayılan öğrenci sayısı: 2 milyon 260 bin 273

2018 AYT:

Başvuru sayısı: 2 milyon 19 bin 564

Sınavı geçersiz sayılan öğrenci sayısı: 141 bin 996

Sınavı geçerli sayılan öğrenci sayısı: 1 milyon 877 bin 568

2018 YDT:

Başvuru sayısı: 131 bin 423

Sınavı geçersiz sayılan öğrenci sayısı: 21 bin 830

Sınavı geçerli sayılan öğrenci sayısı: 109 bin 593

2020 YKS'ye kaç kişi girdi?

2020 YKS'de 4 Haziran'a kadar gerçekleşen başvuru sayıları belli oldu. ÖSYM'nin sayısal verileri doğrultusunda 2020 YKS'ye başvuran öğrenci sayısı 2 milyon 433 bin 219 oldu.