LGS YEP Ankara lise taban puanları 2020: Bu yıl Ankara nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu?

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LGS YEP 2020: Bu yıl Ankara nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu?

LGS YEP araştırılmaya başlandı. Sonuçların açıklanması ve tercihlerin başlaması ile birlikte özellikle İstanbul, İzmir ve en çok araştırılanlar arasında yeribi alıyor. MEB tarafından tercih kılavuzunun da yayımlanması ile birlikte Ankara nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu? 2020 belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 20.7.2020 09:12 Son Güncelleme: 20.7.2020 09:12 ABONE OL
LGS YEP Ankara lise taban puanları 2020: Ankara nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu?

2019 yılı açıklanmıştı. Ankara Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi gibi Ankara'da lise eğitimi görmek isteyen binlerce öğrencinin gündem maddeleri arasında yer alıyor. Peki; Ankara nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu? İşte LGS YEP Ankara lise taban puanları 2020

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

2019 LGS taban puanları daha önce MEB tarafından açıklanmıştı. Adaylar bu puanlara göre değerlendirme yapabilirler. LGS taban puanları 2020 ise henüz açıklanmadı.

LGS YEP Ankara lise taban puanları 2020: Ankara nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu?

LİSE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor. 2020 liselerin taban puanları henüz açıklanmadı.

Ancak LGS'nin geçmiş yıllara ait taban puanları ile bilgi sahibi olunabilir. İşte 2019 yılına ait puanlardan bazıları...

LGS YEP Ankara lise taban puanları 2020: Ankara nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu?

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LGS YEP Ankara lise taban puanları 2020: Ankara nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu?
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LGS YEP Ankara lise taban puanları 2020: Bu yıl Ankara nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu?
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