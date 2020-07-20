LGS YEP Ankara lise taban puanları 2020: Bu yıl Ankara nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu?

2019 yılı Ankara lise taban puanları açıklanmıştı. Ankara Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi gibi LGS YEP Ankara lise taban puanları Ankara'da lise eğitimi görmek isteyen binlerce öğrencinin gündem maddeleri arasında yer alıyor. Peki; Ankara nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu? İşte LGS YEP Ankara lise taban puanları 2020

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

2019 LGS taban puanları daha önce MEB tarafından açıklanmıştı. Adaylar bu puanlara göre değerlendirme yapabilirler. LGS taban puanları 2020 ise henüz açıklanmadı.