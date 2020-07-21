YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM AİS giriş ile YKS üniversite sınav sonuçları sorgulama ekranı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirildi. Sınavın ardından iki milyonu aşkın üniversite adayı heyecanlı bekleyişe başladı. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu olurken, ÖSYM'den konu ile ilgili duyuru geldi. ÖSYM AİS YKS sonuç sorgulama sayfası üzerinden açıklanacak olan kritik sınavın sonuçları hakkındaki ayrıntılı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!
İstediği üniversiteye gidebilmenin hayalleri içerisinde uzun bir süre çalışarak bu önemli sınava katılan adayların heyecanlı bekleyişi deva ediyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklanacak olan YKS sonuçları ile ilgili tarih ise belli oldu.
TARİH BELLİ OLDU
ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı YKS sonuçları için tarih verildi.
YKS sınav sonuçları, 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.
SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
SINAV HAKKINDA BİLGİLER
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.
YKS BARAJ PUANI KAÇ?
Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.