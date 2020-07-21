YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM AİS giriş ile YKS üniversite sınav sonuçları sorgulama ekranı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirildi. Sınavın ardından iki milyonu aşkın üniversite adayı heyecanlı bekleyişe başladı. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu olurken, ÖSYM'den konu ile ilgili duyuru geldi. ÖSYM AİS YKS sonuç sorgulama sayfası üzerinden açıklanacak olan kritik sınavın sonuçları hakkındaki ayrıntılı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!

YKS SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstediği üniversiteye gidebilmenin hayalleri içerisinde uzun bir süre çalışarak bu önemli sınava katılan adayların heyecanlı bekleyişi deva ediyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklanacak olan YKS sonuçları ile ilgili tarih ise belli oldu.