AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır, sorgulama nasıl yapılır? AÖL 2. dönem bahar sınav giriş yerleri açıklandı

AÖL sınav yerleri için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından icra edilecek olan AÖL sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde 81 ilde ve KKTC'de icra edilecek. AÖL sınav giriş belgeleri ile sınav salonlarına giriş yapabilecek olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lisesi öğrenci ekranı üzerinden paylaşacağı sınav yerlerini merakla bekliyor.

AÖL SINAV YERLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen dönem sınavları 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihleri gerçekleştirilecek.

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AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sınavlar 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklama:

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.