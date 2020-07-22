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nasıl alınır, sorgulama nasıl yapılır? AÖL 2. dönem bahar sınav giriş yerleri açıklandı

AÖL sınav giriş yerlerini gösteren belgelerin açıklanmasıyla birlikte sorgulama işlemleri başladı. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrencilerin sınav giriş belgeleri MEB aracılığıyla duyuruldu. Bu hafta sonu gerçekleşecek sınav öncesi “ nasıl alınır, sorgulama nasıl yapılır?” sorularına yanıt aranıyor. İşte sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 22.7.2020 09:01 ABONE OL
AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır, sorgulama nasıl yapılır? AÖL 2. dönem bahar sınav giriş yerleri açıklandı

AÖL 2. Dönem sınav tarihleri yaklaşırken öğrenciler tarafından bir süredir "AÖL sınav giriş belgeleri açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranıyordu. Sınava katılım için öğrencilerin kimlik kartı, fotoğraflı nüfus cüzdanı ile birlikte sınav giriş belgesini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Söz konusu belge öğrencilerin sınava nerede ve hangi okulda gireceklerini gösteriyor. belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte sorgulama ekranı…

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

AÖL 2.dönem sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Sınava az bir zaman kala AÖL sınav yerleri araştırmaları başladı. Peki; nasıl alınır?

AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır, sorgulama nasıl yapılır? AÖL 2. dönem bahar sınav giriş yerleri açıklandı

AÖL sınav yerleri için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından icra edilecek olan AÖL sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde 81 ilde ve KKTC'de icra edilecek. AÖL sınav giriş belgeleri ile sınav salonlarına giriş yapabilecek olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lisesi öğrenci ekranı üzerinden paylaşacağı sınav yerlerini merakla bekliyor.

AÖL SINAV YERLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen dönem sınavları 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihleri gerçekleştirilecek.

AÖL SINAV YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sınavlar 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklama:

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır, sorgulama nasıl yapılır? AÖL 2. dönem bahar sınav giriş yerleri açıklandı
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AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır, sorgulama nasıl yapılır? AÖL 2. dönem bahar sınav giriş yerleri açıklandı
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