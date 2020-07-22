Kontenjanlar açıklandı

29 Temmuz'da açıklanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi 2020 üniversite kontenjanları da açıklandı. Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre geçen yıl 834 bin 509 olan kontenjanlar bu yıl 11 bin 400 artırılarak 845 bin 909 olarak belirlendi. Açıköğretim programlarıyla birlikte bu sayı 997 bin 259 oldu. Devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı.Vakıf yükseköğretim kurumlarında 76 bin 268 ön lisans, 87 bin 838 lisans, 4 bin 44 özel yetenek olmak üzere toplam 168 bin 150 kontenjan verildi. KKTC ve diğer üniversitelerde ise kontenjanlar 3 bin 643 ön lisans, 11 bin 211 lisans, 294 özel yetenek olmak üzere toplam 15 bin 148 oldu. YSK tercihleri 6-14 Ağustos'ta ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Kontenjan artışları ihtiyaç doğrultusunda, sektörün görüşleri alınarak planlandı. Bu kapsamda mühendislik kontenjanları düşürüldü. Geçen yıl 77 bin 460 olan mühendislik programlarının kontenjanları bu yıl 71 bin 244'e geriledi. Örneğin geçen yılki inşaat mühendisliği toplam kontenjanları 12 bin 70 iken bu yıl 8 bin 271 olarak belirlendi. Bazı sağlık programlarındaki kontenjanlar ise şu şekilde gerçekleşti: Tıp programında 16 bin 448, Diş Hekimliği'nde 7 bin 752, Eczacılık'ta 3 bin 893, Ebelik'te 4 bin 74, Hemşirelik'te ise 16 bin 239.Hukuk fakültesine kaydolabilmek için geçen yıl 190 bin olan başarı sıralaması şartı bu yıl için 125 bin oldu. Bu yıl hukuk fakültelerine kayıt olacaklar için önemli bir değişiklik daha söz konusu olacak. Yeni YÖK'ün son 5 yıldır üzerinde durduğu ve gündemde tuttuğu "Meslek İcra Sınavı" da bu yıldan itibaren uygulanmaya başlayacak. Hukuk fakültelerinin kontenjanları bu yıl 16 bin 327 olarak belirlendi. Bu yıldan itibaren Eczacılık ve Diş Hekimliği programlarına da başarı sıralaması şartı getirildi. Eczacılık için en düşük başarı sırası şartı 100 bin, Diş Hekimliği içinse 80 bin olarak belirlendi.YÖK tarafından bu yıl lisans ve önlisans programlarına, İnsansız Hava Aracı Teknolojileri ve Operatörlüğü, Engelliler İçin Destek Programı, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği gibi programlar da eklendi.