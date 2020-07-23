Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2020 ÖSYM ile ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak?

sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2020 ile yapılacak?

Akademik kariyer hedefi olan öğrenciler, tarafından belirlenen tarihte sınavına girecek. ve ALES giriş belgesi sınava girecek adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen sınavın başvuruları 6 Temmuz tarihinde tamamlanmıştı. Şimdi ise gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilecek sınav tarihine çevrildi. Peki sorgulama nasıl yapılır? 2020 ÖSYM ile yapılacak?

Giriş Tarihi: 23.7.2020 12:20 Son Güncelleme: 23.7.2020 12:25 ABONE OL
ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2020 ÖSYM ile ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak?

2-6 Temmuz tarihlerinde ve başvurularını tamamlayan adaylar sınav giriş belgesini sorgulamaya başladı. Normalde sınav giriş belgeleri sınav tarihinden 10 gün önce açıklanıyor. Konuya yönelik araştırmalarını hızlandıran öğrenciler sınav tarihini ve giriş belgeleri hakkında güncel açıklamaları yakından takip ediyor. Buna göre; sorgulama nasıl yapılır? 2020 ile yapılacak?

ALES/1 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES başvuruları 2- 6 Temmuz tarihinde alınmıştı. Koronavirüs sürecinde online olarak başvurularını gerçekleştiren adaylar, ALES 1 sınavı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. ALES sınav tarihi belli oldu. Haberimizde konuyla ilgili detaylara ve ALES sınav giriş belgesini sorgulama ekranına erişebilirsiniz.

ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2020 ÖSYM ile ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 sınav giriş belgeleri tarafından henüz açıklanmadı. 2020 ALES/1 sınav giriş belgeleri 6 Ağustos Perşembe günü açıklanabilir. Konuya yönelik resmi bilgiler gelince haberimizde yer alacaktır.

ÖSYM EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 2020 ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 7 Eylül'de ilan edilecek. ALES/2 sınavına başvurular ise 1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. ALES sınavı 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2020 ÖSYM ile ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES SINAVINA GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!

Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları kontrol edilerek alınacaklar (Pembe/Mavi Kart, KKTC Kimlik Kartı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen "Geçici Kimlik Belgesi" de geçerlidir.), sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı/geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklar ve sınava giriş belgelerini toplayacaklardır.

ARKADAŞINA GÖNDER
ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2020 ÖSYM ile ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA