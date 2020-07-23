ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2020 ÖSYM ile ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak?

2-6 Temmuz tarihlerinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvurularını tamamlayan adaylar ALES sınav giriş belgesini sorgulamaya başladı. Normalde sınav giriş belgeleri sınav tarihinden 10 gün önce açıklanıyor. Konuya yönelik araştırmalarını hızlandıran öğrenciler sınav tarihini ve giriş belgeleri hakkında güncel açıklamaları yakından takip ediyor. Buna göre; ALES sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? 2020 ÖSYM ile ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES başvuruları 2- 6 Temmuz tarihinde alınmıştı. Koronavirüs sürecinde online olarak başvurularını gerçekleştiren adaylar, ALES 1 sınavı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. ALES sınav tarihi belli oldu. Haberimizde konuyla ilgili detaylara ve ALES sınav giriş belgesini sorgulama ekranına erişebilirsiniz.
ALES 2020 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. 2020 ALES/1 sınav giriş belgeleri 6 Ağustos Perşembe günü açıklanabilir. Konuya yönelik resmi bilgiler gelince haberimizde yer alacaktır.
ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 2020 ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 7 Eylül'de ilan edilecek. ALES/2 sınavına başvurular ise 1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. ALES sınavı 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları kontrol edilerek alınacaklar (Pembe/Mavi Kart, KKTC Kimlik Kartı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen "Geçici Kimlik Belgesi" de geçerlidir.), sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı/geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklar ve sınava giriş belgelerini toplayacaklardır.