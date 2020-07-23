ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2020 ÖSYM ile ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak?

2-6 Temmuz tarihlerinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvurularını tamamlayan adaylar ALES sınav giriş belgesini sorgulamaya başladı. Normalde sınav giriş belgeleri sınav tarihinden 10 gün önce açıklanıyor. Konuya yönelik araştırmalarını hızlandıran öğrenciler sınav tarihini ve giriş belgeleri hakkında güncel açıklamaları yakından takip ediyor. Buna göre; ALES sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? 2020 ÖSYM ile ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES/1 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES başvuruları 2- 6 Temmuz tarihinde alınmıştı. Koronavirüs sürecinde online olarak başvurularını gerçekleştiren adaylar, ALES 1 sınavı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. ALES sınav tarihi belli oldu. Haberimizde konuyla ilgili detaylara ve ALES sınav giriş belgesini sorgulama ekranına erişebilirsiniz.