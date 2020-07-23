Mülakatsız memur alımı KPSS 2020/1 başvuru şartları nelerdir? ÖSYM ile KPSS tercih başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Mülakatsız memur alımı kapsamında gerçekleşecek olan KPSS 2020/1 tercih başvuruları başladı. ÖSYM başkanı Halis Aygün konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden detayları paylaşırken bu kapsamda memur olmak isteyen adayların belirli şartları da taşıması gerekiyor. Peki, KPSS 2020/1 tercih başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Mülakatsız memur alımı KPSS 2020/1 başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar ve tercih robotu!

KPSS 2020/1 TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR? MÜLAKATSIZ MEMUR ALIMI KILAVUZU!

Kamu, kurum ve kuruluşlarında, belediye ve üniversitelerde yapılacak olan mülakatsız memur alımı başvuruları bugün itibarıyla ÖSYM tarafından başlatıldı. KPSS 2020/1 başlığı altında gerçekleşen tercihler için adaylar detayları araştırıyor…