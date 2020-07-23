Mülakatsız memur alımı KPSS 2020/1 başvuru şartları nelerdir? ÖSYM ile KPSS tercih başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Mülakatsız memur alımı kapsamında gerçekleşecek olan KPSS 2020/1 tercih başvuruları başladı. ÖSYM başkanı Halis Aygün konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden detayları paylaşırken bu kapsamda memur olmak isteyen adayların belirli şartları da taşıması gerekiyor. Peki, KPSS 2020/1 tercih başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Mülakatsız memur alımı KPSS 2020/1 başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar ve tercih robotu!
Kamu, kurum ve kuruluşlarında, belediye ve üniversitelerde yapılacak olan mülakatsız memur alımı başvuruları bugün itibarıyla ÖSYM tarafından başlatıldı. KPSS 2020/1 başlığı altında gerçekleşen tercihler için adaylar detayları araştırıyor…
ÖSYM Başkanı Aygün: KPSS-2020/1 tercih işlemlerini başlatıyoruz
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerinin 23 Temmuz- 4 Ağustos tarihlerinde yapılabileceğini duyurdu.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada,
"Değerli adaylarımız, KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 23 Temmuz- 4 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr' adresimizden yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim" dedi.