AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2020 Açık Lise AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 Açıköğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri açıklandı. Koronavirüs sebebiyle ertelenen sınavlara katılım gösterecek olan öğrenciler açık lise sınav giriş belgesini sorgulamaya başladı. Uzun bir maratonun ardından lise diplomasına kavuşmak isteyen öğrenciler için sınav giriş belgesi sınav tarihlerinden önce adayların erişimine açılmış oldu. Peki AÖL sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? 2020 Açık Lise AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?
MEB 2020 takvimine göre, Açıköğretim Lisesi AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı. 25-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan AÖL sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır sorusu yanıt buldu. AÖL öğrencileri, Sınav Giriş Belgeleri "http://aol.meb.gov.tr/" resmî web sitesinden sorgulayabilecek. Haberimizde konuyla ilgili detaylara ve sorgulama ekranına erişebilirsiniz.
İşte tüm bilgiler…
Açık Öğretim Kurumları sınav giriş belgesi "http://aol.meb.gov.tr/" adresi üzerinden yayınlanmaktadır. Adrese giden kullanıcılar karşılarına gelen sayfada "Sisteme Giriş" bölümünden "Öğrenci Girişi" sekmesini açan kullanıcılar öğrenci numarası ve şifreleriyle sınav giriş belgesini çıkarabilir.
Sınav giriş belgesinde fotoğraf olmayan adaylar irtibat büroları ile iletişime geçerek Açık Öğretim sistemine fotoğrafını eklemesi gerekmektedir.
Açık Öğretim Lisesi Alanlı Mezuniyet (Genel Kültür, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Türkçe, Matematik alanında devam edenler)
-Öğrenim gördüğü dönemin en az 8 veya üzeri olması,
-Toplam kazanılan kredinin 192 ve üzeri olması
-Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması,
-Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
-Alan kredisinin 80 veya üzerinde olması (Genel Kültür alanı hariç),
-Alan derslerinin tamamından en az bir defa sınava girilmiş olunması,
-Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması,
Açık Öğretim Lisesi Alansız Öğrenci Mezuniyet Şartları
-Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
-Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
-Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması,
-Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması, Açık Öğretim -Lisesinde en az bir dönem sınava gitmiş olması.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
25-26 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Açık Lise sınavlarına girerken adayların AÖL sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor. Açıköğretim Lisesi sınav giriş belgeleri http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden giriş yapılarak alınıyor.