AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2020 Açık Lise AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 Açıköğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri açıklandı. Koronavirüs sebebiyle ertelenen sınavlara katılım gösterecek olan öğrenciler açık lise sınav giriş belgesini sorgulamaya başladı. Uzun bir maratonun ardından lise diplomasına kavuşmak isteyen öğrenciler için sınav giriş belgesi sınav tarihlerinden önce adayların erişimine açılmış oldu. Peki AÖL sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? 2020 Açık Lise AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MEB 2020 takvimine göre, Açıköğretim Lisesi AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı. 25-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan AÖL sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır sorusu yanıt buldu. AÖL öğrencileri, Sınav Giriş Belgeleri "http://aol.meb.gov.tr/" resmî web sitesinden sorgulayabilecek. Haberimizde konuyla ilgili detaylara ve sorgulama ekranına erişebilirsiniz.

İşte tüm bilgiler…