2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? 2020 ÖSYM ile YKS üniversite taban puanları ve kontenjan listesi!

Üniversite sınavı sonuçları erişime açıldı. ÖSYM tarafından her yıl yayımlanan üniversite taban puanları da tercih işlemleri noktasında önem kazanıyor. YÖK Atlas tercih robotu da her yıl tercih döneminde üniversite adaylarının yoğun şekilde başvurduğu bilgi kaynaklarından oluyor. Peki; 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları 2020 belli oldu mu? ÖSYM ile üniversite YKS taban puanları ve kontenjan listesi!

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Üniversite taban puanları (YKS taban puanları) 2020 henüz belli olmadı. Ağustos ayında başlayacak olan işlemler için 2019 yılı lisans ve ön lisans taban puanları haberimizin içerisinde yer alırken üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanmaktadır.