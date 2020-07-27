Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? 2020 ÖSYM ile YKS üniversite taban puanları ve kontenjan listesi!

2 ve 4 yıllık üniversite ve kontenjanları açıklandı mı? 2020 ÖSYM ile YKS ve kontenjan listesi!

YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte üniversite 2020 yoğun ilgi görüyor. Erişime açılan sonuçların ardından YKS tercihleri yapılacak. Tercih süreci ile birlikte adaylar istedikleri bölümlere girebilmek için taban ve tavan puanlara bakarak seçim yapabilecekler. 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümleri de bu noktada önem kazanıyor. Peki; ve kontenjanları 2020 açıklandı mı? ÖSYM ile YKS üniversite taban puanları ve kontenjan listesi!

Giriş Tarihi: 27.7.2020 12:08 Son Güncelleme: 27.7.2020 12:09 ABONE OL
2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları 2020 belli oldu mu? ÖSYM ile üniversite YKS taban puanları ve kontenjan listesi!

Üniversite sınavı sonuçları erişime açıldı. ÖSYM tarafından her yıl yayımlanan üniversite da tercih işlemleri noktasında önem kazanıyor. YÖK Atlas tercih robotu da her yıl tercih döneminde üniversite adaylarının yoğun şekilde başvurduğu bilgi kaynaklarından oluyor. Peki; 2 ve 4 yıllık ve kontenjanları 2020 belli oldu mu? ÖSYM ile üniversite ve kontenjan listesi!

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Üniversite taban puanları (YKS taban puanları) 2020 henüz belli olmadı. Ağustos ayında başlayacak olan işlemler için 2019 yılı lisans ve ön lisans taban puanları haberimizin içerisinde yer alırken üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanmaktadır.

2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları 2020 belli oldu mu? ÖSYM ile üniversite YKS taban puanları ve kontenjan listesi!

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. İşte geçen yılın

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları 2020 belli oldu mu? ÖSYM ile üniversite YKS taban puanları ve kontenjan listesi!

Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı.
YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının ile ilgili bilgiler yer alıyor.

YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.
Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir: Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.

Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.
Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.
Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.

AÇIKLAMANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? 2020 ÖSYM ile YKS üniversite taban puanları ve kontenjan listesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA