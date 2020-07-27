Çocuk gelişimi mezunları iş imkanları: Çocuk gelişimi bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?

Çocuk gelişimi, insanların genellikle bebeklikten yetişkinliğe kadar büyüdüğü ve olgunlaştığı süreci ifade eder. Büyüme ve gelişmenin ölçülen farklı yönleri fiziksel büyüme, bilişsel büyüme ve sosyal büyümeyi içerir. Çocuk gelişimi, doğumdan yaklaşık 17 yaşına kadar olgunlaştıklarında insanlarda meydana gelen değişikliklere odaklanır. Çocuk gelişimi bölümü mezunları eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında pek çok imkana sahiptirler.

Çocuk gelişimi neleri içerir?

Çocuk gelişimi, bir çocuğun yaşadığı tüm becerileri şu şekilde kapsar:

Problem çözme yeteneği

Sosyal etkileşim, duygusal farkındalık

Başkaları ile kurduğu iletişim

Konuşma, okuma, iletişim kurma, dili anlama, dili kullanma

Fiziksel beceriler yani parmak ve tüm vücut becerileri

Duygusal becerilerin hafızada tutunması

Çocuk gelişimi bölümü dersleri neler?

Matematik, Kimya, Fizik, Biyoloji, Genetik, Anatomi, Beyin Gelişimi, Gözlem Teknikleri, Psikoloji, Çocuk Sağlığı, Çocuk Ruh Sağlığı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Sosyoloji, Aile ilişkileri, Özel Eğitim, Eğitim Felsefesi gibi dersler verilmektedir. Bu derslerin dışında eğitim süreleri boyunca yaptıkları uygulamalı stajlarla da kendilerini geliştirip deneyim kazanırlar.

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Çocuk gelişimi bölümü mezunları ne iş yapar?

Çocuk gelişimi bölümü mezunları eğitimlerini tamamladıklarında 'Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi' unvanı alırlar. Bu unvan altında yaptıkları işler ise şunlardır:

Ailelere danışmanlık hizmeti vermek

Bebek gelişimlerinin takibi

Engelli çocuklara rehberlik hizmeti vermek

Çocukların olmazsa olmazı oyuncakları için sanayi danışmanlığı sağlamak

Hastane veya bakım evlerindeki çocukların duygusal farkındalıklarını ortaya çıkarmak ve duygusal destek vermek

Çocuk ruh sağlığı merkezlerinde danışmanlık hizmeti vermek

Çocuk programlarında danışmanlık hizmeti vermek

Çocuğun gelişim süresi boyunca ailelere rehberlik etmek

Davranış bozukluğu görülen çocuklara nasıl yaklaşım gösterilmesi gerektiği ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek

Okul öncesi eğitim, yuvalar, özel ya da resmi kreşlerde yöneticilik yapmak

Kurum ve kuruluşlarda yukarıda belirttiğimiz görevlerin dışında da çok fazla görev üstlenebilirler.

Çocuk gelişimi bölümü mezunları nerede çalışır?

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Sosyal Hizmetlere Bağlı Toplum Merkezleri

Aile Danışma Merkezleri

Emniyet Genel Müdürlüğü

Çocuk Şube Müdürlüğü

UNICEF

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri

Çocuk Ve Gençlik Merkezleri

Çocuk Esirgeme Kurumu

Halk Eğitim Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları

Okul Öncesi Eğitim Kurumları

Üniversiteler

Hastaneler

Sağlık Merkezleri

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri

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Çocuk gelişimi bölümü mezunları iş olanakları neler?

Çocuk gelişimi bölümü mezunları yukarıda da belirtmiş olduğumuz kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedir. Çocuk gelişimi bölümüne olan rağbetin artması nedeniyle üniversiteler her sene çok sayıda mezun vermektedir. Bu durumun çocuk gelişimi uzmanları arasındaki rekabeti arttırdığı aşikar. Bu mesleği yapacak olan mezunların mutlaka bu özellikleri yerine getirmesi gereklidir:

Çocukları sevme ve onların duygularını anlayabilmesi,

Çocuklarla beraber olmaktan asla sıkılmaması,

Çocuk gelişim psikolojisine ciddi ilgisinin olması,

İnsanlarla iletişiminin iyi ve onlara karşı hoşgörülü ve sabırlı olması gerekir.

Çocuk gelişimi bölümü mezunları iş imkanları neler?

Çocuk gelişimi bölümü mezunlarının kamu ya da özel kurumlarda 'okul öncesi öğretmenliği' yapabilmeleri için pedagojik formasyon almaları gerekmektedir. Çocuk gelişimi mezunları, kreş, yuva, anaokulu, hastane, bakım evi ve gündüz bakım evlerinde görev alabilir. Mezunlar MEB'e bağlı olarak da Okul öncesi eğitim kurumları, kız meslek liseleri, ilköğretim okulları ve çocuk kulüplerinde de görev alabilir.

Çocuk gelişimi bölümü mezunları maaşları ne kadar?

Mesleğe yeni başlayan çocuk gelişimi bölümü mezunlarının, çocuk gelişimi ve eğitimcisi unvanı adı altında kamu kuruluşlarında aldıkları maaş 4550 lira civarındadır. Çalışma süreleri boyunca kazandıkları deneyimler ile bu maaşlar artarak değişkenlik gösterebilir. Ancak özel kurumlarda bu durum farklıdır. Özel sektöre yeni başlayan çocuk gelişimcisi ortalama 2500 lira maaş alır.

Çocuk gelişimi mezunları formasyon alabilir mi?

Çocuk gelişimi bölümü mezunları, şu an için sadece pedagojik formasyon alabilirler.

Çocuk gelişimi mezunları okul öncesi öğretmeni olabilir mi?

Ülkemizdeki en gözde mesleklerden biri olan çocuk gelişimi uzmanlığı, hem kamu hem de özel sektörde çalışma imkanı sunar. Çocuk gelişimi bölümü mezunları, çocuk gelişimcisi unvanını alarak pedagojik formasyon ile okul öncesi öğretmenliği yapabilirler.

Çocuk gelişimi mezunları hastanede çalışabilir mi?

Çocuk gelişimi bölümünden mezun olan kişiler devlet ve özel hastanelerde çalışabilirler.

Çocuk gelişimi bölümü mezunları pedagog olabilir mi?

Çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği gibi bölümler 'pedagog' değildir. Üniversitelerin 'Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık' bölümünden mezun olan kişiler pedagog olabilir. Çocuk gelişimi bölümü mezunları pedagog olamaz.