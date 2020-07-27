Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler 2020: YKS 2 ve 4 yıllık Eşit ağırlık bölümleri kontenjan başarı sıralaması ile taban puanları açıklandı mı?

puanıyla öğrenci alan bölümler 2020: YKS 2 ve 4 yıllık kontenjan başarı sıralaması ile taban puanları açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber puanıyla öğrenci alan bölümler araştırılıyor. Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin kariyer basamaklarını tırmandığı üniversitelerde tercih işlemleri ise kontenjan ve taban puanlarına göre yapılacak. Eşit ağırlık alanında tercih yapacak olan adaylar için okulların kontenjan bilgileri, geçen yıla ait yerleştirmedeki en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimleri bilgilerine dikkat ediliyor. Peki 2020 neler? 2 yıllık ve 4 yıllık kontenjan başarı sıralaması ile taban puanları...

Giriş Tarihi: 27.7.2020 11:04 Son Güncelleme: 27.7.2020 11:06 ABONE OL
Eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler! 2020 Eşit ağırlık kontenjan başarı sıralaması ile taban puanları...

YKS sonuçları açıklandı! Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS (TYT, AYT ve YDT) sonuçlarının ardından puanıyla öğrenci alan bölümler yoğun ilgi görmeye başladı. Lisede eşit ağırlık alanında eğitim gören öğrenciler kendi alanlarında tercih yapmak için kontenjan başarı sıralaması ile taban puanları gibi bilgileri öğrenmek istiyor. Eşit Ağırlık puan türüne göre tercih yapacak olan adaylar kendilerine uygun bölümleri seçmeye çalışıyor. Peki 2020 neler? 2 ve 4 yıllık Eşit ağırlık bölümlerin kontenjan, başarı sıralaması ile taban puanları...

EŞİT AĞIRLIK PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER NELER?

YKS sonuçlarının açıklanmasının akabinde tercih işlemleri başlayacak. Eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümleri merak edenler 2020 başarı sıralaması ile taban puanlarını araştırmaya başladı. 2020 yılına ait taban puanlar henüz açıklanmadı. Haberimizde, geçmiş döneme ait taban puanları ile 2 yıllık ve 4 yıllık Eşit Ağırlık puanlarına göre alım yapan bölümlere ulaşabilirsiniz.

Eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler! 2020 Eşit ağırlık kontenjan başarı sıralaması ile taban puanları...

EŞİT AĞIRLIK TABAN PUANLARIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

2019 YKS İKİ YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2019 YKS DÖRT YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

bölümleri ve taban puanları araştırılıyor. Sınav sonuç belgesinde yer alan il ve ülke geneli yüzdelik dilim bilgileri, belirli yöntemle belirlenecek. Yüzdelik dilim ve başarı sıralamasına göre adaylar üniversite tercihlerini yapabilecek. YKS tercih dönemine doğru taban puanlar belli olacak. YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz.

YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.
Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir:

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.

Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.
Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.
Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.

Eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler! 2020 Eşit ağırlık kontenjan başarı sıralaması ile taban puanları...

İşte, 2 ve 4 yıllık Eşit Ağırlık puan türüne göre öğrenci alan bölümler

4 yıllık eşit ağırlık bölümleri

Aile ve Tüketici Bilimleri

Aktüerya ve Risk Yönetimi

Antrenörlük Eğitimi

Antropoloji

Arkeoloji

Avrupa Birliği İlişkileri

Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Sigortacılık

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilim Tarihi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çocuk Gelişimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Ekonometri

Ekonomi

Ekonomi ve Finans

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi

Enerji Yönetimi

Felsefe

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Finans ve Bankacılık

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

Girişimcilik

Grafik Tasarım

Gümrük İşletme (Yüksekokul)

Havacılık Yönetimi

Hukuk

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İktisadi ve İdari Bilimler Programları

İktisadi ve İdari Programlar

İktisat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İslam Ekonomisi ve Finans

İşletme

İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)

İşletme Enformatiği

İşletme Yönetimi

İşletme-Ekonomi

Kamu Yönetimi

Klasik Arkeoloji

Konaklama İşletmeciliği

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Lojistik Yönetimi

Maliye

Moda Tasarımı

Moda ve Tekstil Tasarımı

Muhasebe (Yüksekokul)

Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul)

Muhasebe ve Denetim

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Müzecilik

Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)

Otel Yöneticiliği (Yüksekokul)

Pazarlama

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Psikoloji

PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rekreasyon

Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul)

Sağlık Yönetimi

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul)

Sermaye Piyasası (Yüksekokul)

Seyahat İşletmeciliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Sınıf Öğretmenliği

Sigortacılık (Yüksekokul)

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Sosyal ve Siyasal Bilimler

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tapu Kadastro (Yüksekokul)

Tarım Ekonomisi

Tarih Öncesi Arkeolojisi

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Tekstil Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Otelcilik

Türk İslam Arkeolojisi

Ulaştırma ve Lojistik

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası Girişimcilik

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İşletme Yönetimi

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Yerel Yönetimler

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Yönetim Bilimleri Programları

Yönetim Bilişim Sistemleri

2 yıllık eşit ağırlık bölümleri

Arıcılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Basım ve Yayın Teknolojileri

Bilgi Yönetimi

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

Çevre Temizliği ve Denetimi

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Deniz Brokerliği

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Dış Ticaret

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

Emlak ve Emlak Yönetimi

Endüstriyel Tavukçuluk

Eser Koruma

Et ve Ürünleri Teknolojisi

Ev İdaresi

Fındık Eksperliği

Fidan Yetiştiriciliği

Grafik Tasarımı

Hava Lojistiği

İç Mekan Tasarımı

İkram Hizmetleri

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Yönetimi

Kooperatifçilik

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

Kültür Balıkçılığı

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

Lojistik

Maliye

Mantarcılık

Marina İşletme

Marina ve Yat İşletmeciliği

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Mimari Restorasyon

Moda Yönetimi

Moda Tasarımı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Organik Tarım

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Otobüs Kaptanlığı

Özel Güvenlik ve Koruma

Pazarlama

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Peyzaj ve Süs Bitkileri

Posta Hizmetleri

Raylı Sistemler İşletmeciliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Sahne ve Dekor Tasarımı

Seracılık

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Sosyal Güvenlik

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Su Altı Teknolojisi

Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Tapu ve Kadastro

Tarım

Tarımsal İşletmecilik

Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi

Tarla Bitkileri

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Tohumculuk

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Uçuş Harekat Yöneticiliği

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

Yat İşletme ve Yönetimi

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

ARKADAŞINA GÖNDER
Eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler 2020: YKS 2 ve 4 yıllık Eşit ağırlık bölümleri kontenjan başarı sıralaması ile taban puanları açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA