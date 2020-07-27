Eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler 2020: YKS 2 ve 4 yıllık Eşit ağırlık bölümleri kontenjan başarı sıralaması ile taban puanları açıklandı mı?

YKS sonuçları açıklandı! Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS (TYT, AYT ve YDT) sonuçlarının ardından Eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler yoğun ilgi görmeye başladı. Lisede eşit ağırlık alanında eğitim gören öğrenciler kendi alanlarında tercih yapmak için kontenjan başarı sıralaması ile taban puanları gibi bilgileri öğrenmek istiyor. Eşit Ağırlık puan türüne göre tercih yapacak olan adaylar kendilerine uygun bölümleri seçmeye çalışıyor. Peki 2020 Eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler neler? 2 ve 4 yıllık Eşit ağırlık bölümlerin kontenjan, başarı sıralaması ile taban puanları...

EŞİT AĞIRLIK PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER NELER?

YKS sonuçlarının açıklanmasının akabinde tercih işlemleri başlayacak. Eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümleri merak edenler 2020 Eşit ağırlık kontenjan başarı sıralaması ile taban puanlarını araştırmaya başladı. 2020 yılına ait taban puanlar henüz açıklanmadı. Haberimizde, geçmiş döneme ait taban puanları ile 2 yıllık ve 4 yıllık Eşit Ağırlık puanlarına göre alım yapan bölümlere ulaşabilirsiniz.