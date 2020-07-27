200-240-250-270-300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? Üniversite 2 ve 4 yıllık taban puanları!

Üniversite taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonların gündemindeki yerini aldı. Adaylar kendi puanlarını baz alarak okulların açıkladığı sıralama ve taban puanlarına göre tercih listelerini şimdiden oluşturmaya başladı. Bu kapsamda henüz 2020 yılına ait sıralamalar belli olmazken 2019 yılına ait veriler araştırılıyor. Peki, 200-240-250-270-300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte Üniversite 2 ve 4 yıllık taban puanları, başarı sıralamaları ve tüm detaylar…

ÜNİVERSİTE 2 VE 4 YILLIK TABAN PUANLARI LİSTESİ!

YKS tercih maratonu başlamadan önce milyonlarca aday kendi puanlarını baz alarak okulların açıkladığı sıralamalara göre tercihlerini hazırlamaya başladı. Baraj puanının üzerinde olan tüm adaylar tercihlerini gerçekleştirebilecekken binlerce kişi "200-240-250-270-300 puanla hangi üniversiteye girebilirim?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Üniversite taban puanları…