YKS birincisi kim oldu? 2020 YKS'de kaç kişi full çekti?

ÖSYM'den gelen son dakika bilgisine göre; üniversite sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından en merak edilenlerden bir tanesi YKS birincisi olmaktadır. Peki; YKS birincisi 2020 kim oldu? Üniversite sınavında kaç kişi full çekti?
YKS birincisi henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
YKS BİRİNCİSİ 2020 KİM?
YKS birincisi henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
YKS'DE KAÇ KİŞİ FULL ÇEKTİ?
YKS'de kaç kişinin full çektiği henüz açıklanmadı. ÖYSM tarafından sayısal verilerin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.