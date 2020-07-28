ÖSYM sonuç belgesi kontrol kodu nasıl alınır? ÖSYM ile Sonuç belgesi kontrol kodu nedir, nereden alınır?

YKS maratonu nihayet sona erdi! ÖSYM tarafından yapılan sınavların ardından sonuçlar hakkında merak edilenler sonuç belgesi kontrol koduyla öğreniliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının akabinde ise konuya yönelik detaylar araştırılmaya başlandı. Peki ÖSYM sonuç belgesi kontrol kodu nasıl alınır? Sonuç belgesi kontrol kodu nedir, nereden alınır?

ÖSYM SONUÇ BELGESİ KONTROL KODU NASIL ALINIR?

Sonuç belgesi kontrol kodu adaya ait sonuç belgesinini en alt kısmında bulunmaktadır. Sonuç Belgesi üzerindeki Kontrol Kodunu ve T.C. Kimlik / YU / Aday Numarasını aşağıdaki forma girerek belgenin ÖSYM'deki kayıtlarla eşleşip eşleşmediğini kontrol edebilirsiniz.) Sonuç belgesi kontrol kodunu paylaştığınızda karşı taraf bu kodu kullanarak sonuçlarınızın doğru olup olmadığını kontrol edebilmektedir. Sınav sonuçlarınızı öğrenmenizde bu kodun bir önemi olmayacaktır. Sonuçlar açıklandığı vakit kimlik numaranız ve aday şifrenizi girerek sonuçlarınıza bakabileceksiniz.

SONUÇ BELGESİ KONTROL KODU NEDİR, NEREDEN ALINIR?

Sonuç belgesi kontrol kodu, kurumlarca kendilerine sunulan belgelerin doğruluğu üzerine adayların şifrelerini paylaşmadan kontrol edebilmelerine yaramaktadır. Yani adaylar kendileri dışında ki kişilere sonuç belgelerini paylaşmak isterlerse, şifrelerini paylaşmasına gerek kalmadan sonuçlarını gösterme şansına sahiptirler.