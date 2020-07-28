2 yıllık ve 4 yıllık 2020 Üniversite taban puanları belli oldu mu? YKS 2020 Üniversite taban puanları - kontenjanları - başarı sıralamaları!

ÖSYM ile erişime açılan YKS sonuçları sonrası adayların gözü ÖSYM tarafından duyurulacak olan 2020 Üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklamasına çevrildi. Bu kapsamda adaylar YKS tercih maratonu öncesi kendi puanlarıyla girebilecekleri okulları, sözel – sayısal ve eşit ağırlık puanları ile alan bölümleri listelemeye başladı. Peki, ÖSYM ile 2020 YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
Bu yıla ait 2020 YKS taban puanları henüz ÖSYM tarafından açıklanmazken adaylar 2019 yılı lisans ve önlisans yani 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ile şimdiden tercih listelerini hazırlamaya başladı. Tercihlerin Ağustos ayında başlayacağı bilinirken kılavuzun yayımlanması için gözler ÖSYM'de!
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. İşte geçen yılın üniversite taban puanları…
GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı.
YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının taban puanları ile ilgili bilgiler yer alıyor.
YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.
Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir: Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.
Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.
Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.
Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.