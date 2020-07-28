2 yıllık ve 4 yıllık 2020 Üniversite taban puanları belli oldu mu? YKS 2020 Üniversite taban puanları - kontenjanları - başarı sıralamaları!

ÖSYM ile erişime açılan YKS sonuçları sonrası adayların gözü ÖSYM tarafından duyurulacak olan 2020 Üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklamasına çevrildi. Bu kapsamda adaylar YKS tercih maratonu öncesi kendi puanlarıyla girebilecekleri okulları, sözel – sayısal ve eşit ağırlık puanları ile alan bölümleri listelemeye başladı. Peki, ÖSYM ile 2020 YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

2020 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Bu yıla ait 2020 YKS taban puanları henüz ÖSYM tarafından açıklanmazken adaylar 2019 yılı lisans ve önlisans yani 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ile şimdiden tercih listelerini hazırlamaya başladı. Tercihlerin Ağustos ayında başlayacağı bilinirken kılavuzun yayımlanması için gözler ÖSYM'de!