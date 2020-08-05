İKÜ’den uzaktan eğitim hamlesi

Kovid-19 pandemisinin ilk günlerinden bu yana uzaktan öğretim platformu CATS ile online derslere devam eden İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) öğrencilerinin uzaktan eğitim süreçlerini daha da kolaylaştırmak amacıyla CATS sistemini güncelledi. Simülasyon, oyunlaştırma, bildirim ekranı, e-portfolyo, progressiv web, rubrik sistem, ders içi iletişim platformu, takvim ve CATS. Math (WeBWork) entegrasyonları gibi uygulamalar 1 Temmuz itibariyle sisteme dâhil edildi. Yapılan yeniliklere göre Xerte içerik simülasyonu uygulaması ile öğrencilerin öğrenme süreçlerinin desteklenmesi amaçlanırken bildirim ekranı ile CATS'e eklenen yeni dokümanlar ve bilgilendirme notlarının anında mobil cihaza bildirim şeklinde gelmesi sağlanıyor.E-portfolyo ile öğrencilerin, öğrencilik dönemi boyunca gerçekleştirdikleri tüm çalışmaları mezuniyetleriyle birlikte kendilerine teslim ediliyor, collaborate tool ile anlık görüntülü ve sesli işbirliği imkânı tanınıyor. Rubrik sistemi ile ise öğrenciler ödevlerindeki puanlama kıstaslarını detaylı şekilde görebiliyor. Ders içi iletişim modülleri (Sohbet, duyuru, forum) ile öğrenciler, dersin hocası ve diğer öğrencilerle fikir alışverişinde bulunabiliyor ve yorumlarını paylaşabiliyorlar. Takvim entegrasyonu ile tüm ders ve etkinliklerini kişisel takvimlerine ekleyebilen öğrenciler, WeBWork içerik kütüphanesi entegrasyonuyla ise matematik alanında Uluslararası Matematik Derneği'nin tüm kaynaklarına erişim sağlayabiliyor.Eğitimde dijitalleşmenin kısa bir süre öncesine kadar üniversiteler için bir tercih veya planlama seviyesinde bir başlık olduğunu dile getiren İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, bugün ise dijitalleşmemin bir zorunluluğa dönüştüğünü söyledi. Üniversite olarak kurumsal uzaktan öğretim sürecinde kullandıkları CATS'i, MIT ve Stanford gibi üniversitelerin kullandığı Sakai LMS yazılımını uyarlayarak bundan 10 yıl önce geliştirdiklerini belirten Dr. Günver 'Aynı dönemde uzaktan öğretim merkezimiz de kuruldu. Bugüne kadar seçmeli dersler ve çeşitli seviyelerde de uzaktan öğretimimizi düzenli olarak kullanıyorduk. Pandemi sürecinde de uzaktan öğretime geçişimiz bu nedenle çok daha yumuşak oldu. Bahar yarıyılını 15 Mayıs'ta, günde ortalama 8 bine yakın öğrencinin sisteme bağlandığı ve 2 bine yakın dersimizi, uzaktan öğretim platformumuz üzerinden noktaladık. Bahar yarıyılı sınavlarımızı da uzaktan gerçekleştirdik. Final döneminde ise günde 8 bini aşkın tekil kullanıcımız sistem üzerinden bağlantı sağladı" dedi.3 bini aşkın sınavın (test, quiz, timed test, ödev) uzaktan eğitim platformları üzerinden yapıldığını söyleyen Günver 'Özetle uzaktan eğitim sürecini bir zorunluluk değil çağın bir deneyimi olarak yorumluyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da uzaktan eğitimi kesintisiz sürdürebileceğimize inanıyorum. Çünkü uzaktan eğitim, bir anlamda Kültür'ün DNA'sında var. 1938'de dedem Halil Akıngüç'ün kurduğu Kültür Dersevi'ne ek olarak Berlin'deki; mektupla öğretim sistemi Fernschule'nin Türkiye temsilciliğini alması; o günün koşullarında 600 öğrencinin kaydolduğu bir uzaktan eğitim sistemini kurması, bunun en güçlü kanıtıdır" diye konuştu.