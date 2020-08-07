YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu sorunun yanıtı, YKS tercihlerinin yapılmaya başlaması ile beraber merak edilmeye başlandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru neticesinde, 6 Ağustos itibarı ile YKS tercihleri alınıyor. Adaylar, 14 Ağustos saat 23.59'a kadar üniversite tercih listelerini ÖSYM'ye bildirecek. İlk günlerden tercihlerini yapan adaylar ise YKS tercih sonuçları hakkında araştırmalarını arttırdı. Zira, adayların istedikleri üniversite ve bölüme gidip gidemeyecekler üniversite yerleştirme sonuçları neticesinde kesinlik kazanacak.

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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih de açıklandı.

İşte, YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih;