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2020 ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor

ne zaman açıklanacak? Büyük bir merakla beklenilen 2020 YKS tercihleri başladı. Adaylar, üniversite tercihlerini 6 Ağustos ila 14 Ağustos tarihleri arasında yapacak. İlk günlerden tercihlerini ÖSYM'ye bildiren öğrenciler, YKS tercih sonuçları için beklemeye koyuldu. Bilindiği gibi, neticesinde öğrencilerin istediği üniversite ve bölüme gidip gidemeyecekleri belli olacak. Peki, 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Giriş Tarihi: 7.8.2020 10:04 ABONE OL
YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor

ne zaman açıklanacak? Bu sorunun yanıtı, YKS tercihlerinin yapılmaya başlaması ile beraber merak edilmeye başlandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru neticesinde, 6 Ağustos itibarı ile YKS tercihleri alınıyor. Adaylar, 14 Ağustos saat 23.59'a kadar üniversite tercih listelerini ÖSYM'ye bildirecek. İlk günlerden tercihlerini yapan adaylar ise YKS tercih sonuçları hakkında araştırmalarını arttırdı. Zira, adayların istedikleri üniversite ve bölüme gidip gidemeyecekler neticesinde kesinlik kazanacak.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? - TIKLAYINIZ

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih de açıklandı.

İşte, YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih;

YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre YKS üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.

YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  • YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.
  • Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
  • Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.
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YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor
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